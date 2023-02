La sequía en números: cuántos millones de dólares está en riesgo de perder el agro

Se estima que el agro puede perder este año US$ 1.175 millones por la sequía, según datos que las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MGAP) presentaron este jueves en régimen de Comisión General ante la Comisión Permanente del Parlamento.

Menos agua, menos dinero. La sequía se traducirá en menos producción de ganado, leche y productos agrícolas y eso traerá pérdidas económicas, además de pérdidas de lugares de trabajo, porque con una baja en la producción se trastocará toda la cadena logística.

Menos leche y menos terneros

El sector lechero puede tener una pérdida de US$ 100 millones este año, no solo porque se estima que la remisión de leche caiga 5% (US$ 40 millones menos que el año pasado), sino porque los costos adicionales por suplementación de los ganados aumentaron.

Según informaron desde el MGAP, durante 2022 las importaciones de suplementos llegaron a cifras récord, tanto en volumen como en precio. Entre octubre de 2022 y enero de 2022 se importó 63% más en suplementos que el año anterior, lo que tuvo un costo de US$ 56 millones.

La baja en la producción de leche está directamente relacionada con la baja disponibilidad de pasturas, por la falta de agua. Las previsiones muestran que se perderá el 35% del área de praderas y que 70% se sustituirá con verdeos, lo que lleva a una pérdida de US$ 145 millones.

En el sector ganadero de carne se prevé una pérdida de US$ 440 millones. Esto se explica por dos factores, por un lado se espera que nazcan 351 mil terneros menos que el año pasado, por una baja del 12% en las tasas de procreo; y por otro, por la baja disponibilidad de pasturas se espera que el peso vivo de los animales producidos con destino a faena baje.

Mónica Silva

Las pasturas han sufrido fuertemente la sequía y su baja disponibilidad repercute en la producción ganadera.

Cosechas más chica

En el sector de agricultura de secano la pérdida económica puede ser de US$ 490 millones, ya que se estima que por los efectos de la sequía se cosechen 1,08 millones menos de toneladas que en la campaña pasada. No solo la producción bajará, sino también los rindes, según las previsiones.

En el caso del arroz, los técnicos esperan que 3.000 de las 160 mil hectáreas sembradas vean comprometido su potencial de rendimiento, principalmente en las chacras ubicadas en el este del país. Las estimaciones mostraron que cada 1.000 hectáreas comprometidas se pueden perder US$ 2 millones.

La cosecha que también puede bajar en volumen es la de uva. La vendimia está próxima a comenzar y se espera una baja del 20% en la cantidad de kilos producidos, explicaron desde el MGAP.

La granja es otro rubro que ve comprometida su producción en este verano. En la horticultura ya se ven las afecciones de la falta de agua, que repercute en frutas y hortalizas con menos calibre y menos calidad. Además, se prevé que se puedan perder algunos cultivos y otros tengan rendimientos menores. Desde el MGAP no se presentaron datos de pérdidas económicas de este sector.

Juan Samuelle

En la granja ya se ven los efectos de la sequía sobre la producción.

Finalmente, otro rubro del agro afectado este verano es el forestal, que no solo se enfrenta a pérdidas por la falta de agua, sino también por los incendios forestales que desde el inicio del año afectaron 800 hectáreas. Se estima que entre el 10 y el 15% de las plantaciones de primavera tengan pérdidas por la sequía y que se produzca entre 25% y 30% menos metros cúbicos que el año pasado.