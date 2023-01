La sequía generó frutas y verduras más chicas y con detalles, pero piden a la población que igual las compre y consuma

La sequía tiene y tendrá un variado conjunto de impactos en cada rubro de la producción en el medio rural. Uno de ellos, en la granja, es que el déficit hídrico acumulado incide en el tamaño y la calidad de frutas y hortalizas. No obstante, hay un abasto importante de mercadería y los productores, destacaron a El Observador diversas fuentes, necesitan que la población adquiera y consuma lo que los granjeros comercializan, de modo de ir obteniendo ingresos y que les sea más llevadera una situación adversa en sus sistemas productivos.

Si bien algo ha llovido recientemente, sucedió casi exclusivamente en zonas del territorio que no son del núcleo granjero, por lo tanto en esos predios el estrés hídrico y calórico persiste, incluso se ha agudizado. En uno de los polos productivos de hortalizas y frutas, en el sur, llovió muy poco o nada, concretamente en el área rural de Montevideo y en Canelones.

Antonella Gordillo, vicepresidenta de la Confederación Granjera del Uruguay (CGU), productora de zanahorias cerca de San Jacinto y dueña de un puesto mayorista en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), le otorgó gran valor a que la población lejos de disminuir la demanda de esa producción la incremente, “no solo porque nos vendrá bien a los productores, también porque le vendrá bien a un montón de personas y sus familias, tanto gente que trabaja en forma directa en las granjas o en empleos que el sector genera en forma indirecta”.

Esos puestos de trabajo están a nivel de las granjas, pero también en otros ámbitos, como la distribución, la UAM, las ferias y otros puntos de venta de frutas y hortalizas.

Manzanas, con menor calibre.

Con relación a uno de los impactos de la ausencia desde hace varios meses de un nivel de precipitaciones adecuado, productores consultados por El Observador destacaron que hay una disminución en el tamaño de los productos, pero el valor nutricional e incluso el sabor no están afectados, son los mismos, solo que llegan en calibres menores.

Eso fue destacado por la productora en un mensaje que emitió en su cuenta de la red social Twitter.

La zanahoria 🥕 por sequía está con tamaños más chicos, no se asusten, lleven menor tamaño las pueden cocinar enteras incluso las más pequeñas como baby Carrot. Recuerden que atrás de cada emprendimiento hay muchas familias, trabajo, proveedores.

No es momento de comer con los 👁 pic.twitter.com/E98XoRdqGJ — Antonella Gordillo 🇺🇾🥕 (@AntoGordillo) January 30, 2023

Marcelo Moizo, productor en la zona rural de Montevideo, en Melilla, es operador mayorista en la UAM, integrante de la Cámara Frutícola e integrante de la mesa ejecutiva de la UAM. Sobre el déficit hídrico que afecta a todo el territorio nacional, “la granja frutihortícola no es ajena a problema de tal envergadura”, expresó.

Si bien puntualizó que el abastecimiento a la población se encuentra cubierto, “es de esperarse que si en los próximos días no tenemos precipitaciones mínimas que aseguren la calidad de los cultivos, en el corto plazo no tendremos elementos para decir que falten alimentos frescos, pero su calidad se podrá ver afectada en tamaño o detalles de piel, lo que no implica pérdida de valor nutricional”.

Explicó que una fruta, sea chica o grande, “aporta lo mismo a nuestra salud, al igual que si una verdura presenta deformaciones, aplica el mismo criterio que en el caso anterior”.

“El valor nutricionista del alimento fresco no se ve alterado, por lo tanto el consumidor puede tener tranquilidad porque más allá de las formas, tamaños y colores, las frutas y hortalizas aportan al organismo el mismo valor”, afirmó Moizo.

Algo habitual en este inicio de 2023, tajamares secos en granjas del Canelones.

Lista inteligente

Hasta el lunes 6 de febrero está vigente una nueva “lista inteligente”, con base en una selección de productos de la canasta hortifrutícola de estación, cuyo consumo es recomendado por los valores que aportan a toda dieta y por tratarse de rubros donde hay precios convenientes para el consumidor: ajo, albahaca, berenjena, choclo, morrón, zucchini, rúcula, melón y uva.

Producción de cebolla.

Cambios en los precios

El Observatorio Granjero, en su boletín de precios mayoristas de referencia en frutas y hortalizas de este lunes 30, señaló que la jornada transcurrió con agilidad y el nivel de actividad colmó las expectativas de los operadores mayoristas, considerando que se está al cierre del mes.

Informantes calificados destacaron que se verificó un mayor levante de mercadería con respecto al lunes de la semana pasada.

Se registraron descensos en los precios de referencia de boniatos, zapallo kabutiá, morrón rojo, tomate redondo, lechuga

mantecosa, nabo, frutilla, higo y peras.

Hubo incrementos en los valores de zapallito, papa blanca, manzana red delicious, durazno, ciruela, melón, limón y repollo

colorado.