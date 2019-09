La tarde de Chory y el planteo de Gutiérrez

El clásico de este domingo será recordado por los hinchas de Nacional como el clásico del Chory Castro, la figura del partido al marcar los dos primeros goles de un 3-0 que pudo ser mucho más abultado.

El atacante ocupó la banda izquierda de la delantera que formó Álvaro Gutiérrez y, luego de un comienzo de partido demasiado lento en ambos equipos, fue uno de los que comenzó a activar el ataque albo por su banda, donde volvió a formar sociedad con Matías Viña y también por momentos junto a Felipe Carballo, el volante que se volcó a esa zona.

Tuvo algunos desbordes y diagonales, hasta que en el minuto 24 le quedó la primera ocasión de peligro que dispusieron los albos y puso el 1-0 con un remate cruzado que se metió contra un palo.

El Chory, que venía con algunos cuestionamientos por sus actuaciones pero que nunca perdió la confiana de Gutiérrez, lo celebró a lo grande junto a sus compañeros y con una dedicatoria para su familia, que justo estaba sobre ese sector de la América. La tarde pintaba ideal para el futbolista de 34 años, quien ya había marcado dos goles clásicos en sus anteriores pasajes por los tricolores, en 2006 por el Clausura 2006 cuando empataron 2-2 y el 6 de junio de 2007 por la Liguilla para ganar 1-0.

Diego Battiste

A los 34, llegó su segundo tanto al calzar la pelota desde afuera del área, muy lejos del arco, y meterla contra el palo más lejano. Un golazo. “Viene el rechace, normalmente hay que terminar la jugada y decidí pegarle al arco. La pelota salió perfecta, el golero de ellos había salido a cortar y no había quedado bien parado. Fue un lindo gol”, dijo tras el partido.

Ambos goles fueron con el brazalete de capitán por la salida de Gonzalo Bergessio antes de abrir el marcador.

Tras el partido, el Chory contó lo que habló con su amigo Cristian Rodríguez cuando se iba al vestuario en el entretiempo. “Inconscientemente, como estaba mi familia ahí atrás, salí rumbo hacia el banco de ellos. Y le fui a decir que no fui a gritarle el gol al banco, ni mucho menos. Mismo en el momento me doy cuenta paro a mis compañeros para que no pisaran la línea, porque a veces se pueden malinterpretar las intenciones y no era el caso gritarle el gol banco de ellos, sino con la familia que estaba ahí atrás”, indicó la figura del clásico.

El plan del Guti

A varios hinchas de Nacional no le habían gustado las versiones que indicaban que Gutiérrez iba a poner tres volantes en lugar de los habituales dos que coloca, ya que entendían que era un plan más conservador de lo normal.

Pero la apuesta le salió bien al DT, quien en la conferencia del jueves había advertido que no le iba a temblar el pulso para contrarrestar alguna fortaleza del rival.

Diego Battiste

Y apuntó al medio, donde colocó a Rafa García como un 5 retrasado, por momentos pegado a los zagueros, y por delante de él puso a Gabriel Neves y Felipe Carballo como volantes más adelantados.

Fue un 4-3-3, a la hora de atacar, con Matías Zunino, Castro y Bergessio arriba, y pasó a 4-1-4-1 a la hora de defender.

En los primeros minutos, Peñarol filtró alguna pelota que llegó a los pies de Viatri, pero luego García se acomodó y fue el ecnargado de tapar al argentino cuando se retrasaba, sin que Guzmán Corujo o Felipe Carvalho tuvieran que dalir a bloquear al argentino.

Los tres volantes tricolores le ganaron la zona a Walter Gargano y Guzmán Pereira, Además, Carballo tuvo libertad para llegar arriba y Neves tuvo espacios.

Gutiérrez, que sigue invicto en materia de clásicos, ahora con tres triunfo y dos empates, volvió a acertar con su propuesta.