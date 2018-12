La temporada 2019 largará el 3 de febrero con la Supercopa Uruguaya

La temporada 2019 del fútbol uruguayo comenzará el primer domingo de febrero, el día 3, con la disputa de la final de la Supercopa entre el campeón uruguayo, Peñarol, y el campeón del Torneo Intermedio, Nacional.

Así lo definió el jueves el Consejo de Liga -reunión de los representantes de los equipos de Primera División- que sesionó en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Del Consejo no participaron los tres clubes que perdieron la categoría: El Tanque Sisley, Atenas y Torque. Sí lo hicieron con voz pero sin voto los tres que ascendieron: Plaza Colonia, Cerro Lago y Juventud.

El Torneo Apertura se jugará a partir del sábado 9 de febrero bajo el nombre de Juan Lazaroff, uno de los fundadores de Danubio fallecido el 12 de marzo de este año. El Clausura fue bautizado Franz Oppenheimer en honor al exvicepresiednte de Defensor Sporting que murió el 28 de noviembre pasado. El Campeonato Uruguay 2019 se denominará 100 Años de Racing Club de Montevideo que el 6 de abril será centenario.

No habrá actividad durante la Copa América de Brasil y luego de ese certamen se reanudará el torneo local con el Torneo Intermedio. Para este certamen no fue propuesto ningún nombre. No habrá fútbol el 27 de octubre ni el 24 de noviembre por las elecciones nacionales.

El miércoles se decidió, mediante su consejo de liga correspondiente, que la actividad de Segunda División recién largará el 27 de abril.

"Como la Mesa Ejecutiva será sustituida en virtud del nuevo Estatuto por un Consejo de Liga Profesional pusimos nuestros cargos a disposición, pero tuvimos un apoyo unánime para que no nos fuéramos hasta que haya nuevas autoridades en la AUF y se designe al nuevo presidente y luego a los integrantes del Consejo", dijo a Referí el presidente de la Mesa Ejecutiva Jorge Casales.

"Tenemos que estar atentos por cualquier tema que surja, en especial por el reclamo de Nacional por si se le hace lugar a su reclamo y hay que fijar finales del Uruguayo, ahí tenemos un margen de unos días en enero", explicó.

¿En qué esta el reclamo de Nacional?

Este viernes, a la hora 11, se realizará el sorteo entre los miembros del Tribunal de Apelaciones de la AUF para subrogar a Eduardo Albistur, que el jueves fue recusado a pedido de Peñarol.

"Este viernes vamos a afinar los días pra retomar el proceso, seguramente sea entre martes y miércoles de la semana próxima", dijo a Referí el presidente del Tribunal de Contiendas Walter Martínez.