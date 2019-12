Columna política del New York Times destaca las "condiciones inusuales" de Uruguay

En medio de una América Latina convulsionada políticamente, Uruguay presenta una "condición inusual" que el presidente electo, Luis Lacalle, deberá resguardar: "una tradición de moderación y diálogo".

Así lo afirma la periodista brasileña Sylvia Colombo en una nota de opinión publicada este martes en The New York Times, titulada "No perdamos a este Uruguay", en el que hace hincapié en el modelo de "vivir sin polarización".

La periodista destaca el gesto pre balotaje cuando militantes blancos y frenteamplistas se encontraron el día anterior a la elección en la rambla y Sarmiento, y terminaron cantando el himno nacional a coro, entre abrazos y deseos de suerte.

"En medio, con una bandera blanca, un joven gritaba: “No perdamos este país”. Esa imagen de optimismo, en el que políticos y ciudadanos han hecho un pacto de conciliación y avances progresistas sin importar el bando, nos llena de entusiasmo al resto de América Latina", expresa Colombo.

La nota analiza el rol de Lacalle como futuro presidente, quien deberá escuchar durante su gobierno "a la voz anónima del joven que pide no perder esa histórica falta de polarización".

El video y las fotos del presidente actual Tabaré Vázquez y el mandatario electo Luis Lacalle, saludando juntos al jefe de Estado argentino, Alberto Fernández, fue aplaudida tanto por políticos del actual gobierno como de la oposición, como un valor democrático a resguardar, y fue destacada por varios latinoamericanos, mientras en la vecina orilla se viralizaba el gesto de Cristina Fernández durante el traspaso de mando cuando Mauricio Macri la saludó, y ella se dio vuelta sin mirarlo a los ojos.

O Uruguai chegou com comitiva completa para a posse de Alberto Fernández. O ex-presidente Mujica, sua esposa e vice-presidente do país Lucía Topolansky, o presidente Tabaré Vázquez e seu sucessor e opositor Lacalle Pou. O Uruguai sempre mostrando seu amadurecimento político. — Marcia Carmo (@MarciaCarmo1) December 10, 2019

El valor de la democracia es algo que Colombo destaca de Uruguay. "El extremismo aún no tiene espacio en Uruguay porque hay algo crucial que el resto de la región debe tomar como modelo: entre las diferentes fuerzas políticas hay un consenso sobre el valor de la democracia".

La periodista también destaca las "transiciones suaves" en la historia uruguaya, lo que genera la dificultad de "etiquetar de manera tajante" a los partidos políticos como izquierdistas o derechistas.

Efecto Manini y coalición

Más allá de la historia democrática, Colombo asegura que el surgimiento de "figuras extremas" como Manini Ríos es un elemento que Lacalle tiene en su contra. "Ha estado amenazando la tradición uruguaya de moderación que su gobierno debe defender a toda costa", según la periodista, por sus discursos sobre los "beneficios" de los inmigrantes venezolanos, su posición respecto a la legalización del aborto y la marihuana, y el video en el que instaba a los militares a no votar por el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez.

Respecto a la coalición, Colombo afirma que el Partido Nacional junto con las otras cuatro fuerzas tendrá que negociar y hacer concesiones. "Para mantener una mayoría en el parlamento tendrá que conservar esa alianza firme hasta el final", sostiene.

Lacalle deberá ser "tan uruguayo como sea posible: mantener a su alianza unida, resolver las demandas sociales en diálogo con sus opositores y mantener a raya a los primeros visos de extrema derecha", dice el artículo.