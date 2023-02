La tremenda emoción de Federico Valverde por el Mundial de Clubes y por su segunda paternidad

Federico Valverde fue figura en la final del Mundial de Clubes que Real Madrid le ganó al Al Hilal. El uruguayo conquistó dos goles, pero además, la felicidad se amplió por otra gran noticia: será padre por segunda vez.

"Estoy más feliz por otra noticia. Te das cuenta de que lo importante son otras cosas, el fútbol es un trabajo que uno quiere hacer bien y trabajar bien para el club”, dijo Federico Valverde tras el partido.

Mientras se jugaba el partido de este sábado, Mina Bonino, pareja de Valverde, contó en Twitter sobre el embarazo y los complicados días anteriores.

“Anímicamente, esto me va a venir muy bien. Ya me sentí cómodo en el partido pasado y disfrute bastante. Hoy trate de disfrutar, ya me había enterado de lo que me dijo mi mujer y me levantó muchísimo anímicamente. Un gran día para mi y para todo el madridismo”, completó.

EFE/EPA/Jalal Morchidi

Valverde fue elegido el segundo mejor partido del Mundial de Clubes

Además, Valverde cumplió el reto que le puso su técnico, el italiano Carlo Anceotti, a principios de temporada de marcar 10 goles. Lleva 11, con los dos de este sábado en la final del Mundial de Clubes contra el Al Hilal (5-3), y ponderó la figura del técnico.

“Ahora tengo que continuar, no me puedo relajar. Fue importante para mí. En ese abrazo demuestro muchas cosas. La temporada pasada no empecé con mucha continuidad y él, con unas palabras, un consejo y en el día a día me ayudó a terminar la temporada bien. Hoy soy el jugador que soy gracias a él y me ayudó muchísimo a llevar este momento duro”, dijo.

“Tengo que seguir de esta forma. Cuando a uno no le van bien las cosas no se puede hundir y cuando son como hoy no puedo sacar pecho y decir que soy el mejor. Hay que seguir aportando el granito de arena que quiero aportar”, señaló.