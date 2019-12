La Unión Europea lanza el Pacto Verde, parece natural que Uruguay se sume

La nueva presidenta de la Comisión Europea lanzó esta semana su propuesta más ambiciosa desde que asumió la dirección del bloque: el Acuerdo Verde. “Hoy es el comienzo de un viaje. Pero éste es el momento del hombre en la Luna en Europa”, dijo Ursula Von der Leyen a periodistas antes de presentar su propuesta en el Parlamento Europeo.

La Comisión Europea propondrá en marzo de 2020 nuevas leyes para que la UE sea neutra en CO 2 en 2050. También propondrá objetivos de corto plazo de modo de reducir las emisiones entre 40% y 50% al 2030.

El dato importante es que para los productos del exterior habrá castigos si no acompañan la lucha contra la crisis climática. Se viene un impuesto al carbono en la frontera, esencialmente aranceles sobre los bienes contaminantes importados.

Por un lado la amenaza de nuevas barreras no arancelarias. Por otro la posibilidad de oportunidades. El Pacto Verde “no es solo una necesidad, será un motor de nuevas oportunidades económicas” dijo la nueva presidenta de la Unión. Resta ver si los estímulos serán solo para los propios europeos o un pequeño país que aspira a ser ejemplar y tener libre comercio también puede aspirar a mecanismos de estímulo para sumarse a la lucha común por revertir las emisiones.

El pacto creará un Fondo de Transición Justa, un mecanismo dotado por al menos € 35.000 millones que apoyaría a las “regiones más expuestas al desafío de la descarbonización”.

Los países de Europa del Este, entre ellos Polonia, la República Checa y Hungría, se mantienen reticentes a estos cambios ya que todavía son fuertes usuarios de carbón en su generación de energía.

Von der Leyen dijo que la Comisión quiere movilizar inversiones por € 100.000 millones para ayudar a las economías del bloque a pagar la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles.

Además se formó una coalición de 51 ministros de Economía y Finanzas, liderada por el ministro de Finanzas de Chile, Ignacio Briones, y el ministro de finanzas de Finlandia, Mika Lintila,

Dentro de sus objetivos están fijar los precios del carbono, las políticas macroeconómicas y fiscales, la gestión de las finanzas públicas y las finanzas climáticas de cara a lograr un crecimiento bajo o nulo en carbono. También deberá analizar los aspectos financieros de las contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional de emisiones de CO 2 o la gestión de los riesgos derivados del cambio climático.

Buena parte de la discusión sobre frenar el cambio climático tiene que ver con el financiamiento de proyectos. Hay cuestionamientos cada vez mayores a financiar proyectos vinculados con ganadería que deforeste o combustibles fósiles. “En la próxima década, movilizar capital contra el cambio climático será uno de los roles más importantes. La transición financiera va con la transición climática”, explicó este martes el ministro de finanzas de Chile, Ignacio Briones.

Este grupo de 51 países está integrado por Uruguay, Argentina y Paraguay. No lo integran Brasil ni EEUU, ni China ni Rusia. Los pequeños países que ya emiten poco deberán convencer a los grandes emisores.

El compromiso de estos 51 ministros está sintetizado en los llamados Principios de Helsinki, un manifiesto interesante que al tiempo que da por un hecho los grandes peligros que el cambio climático, también advierte las grandes oportunidades que enfrentarlo puede significar por “estimular la innovación tecnológica, mejorar la calidad de vida de la gente y acelerar el crecimiento económico”.

La fijación del precio de la tonelada de carbono será uno de los aspectos principales de los próximos años y puede significar para Uruguay una gran oportunidad. Dado el bajo nivel de industrias emisoras, las pocas chimeneas que tenemos y nuestra economía basada en la producción vegetal, es factible que ya seamos “positivos en carbono”. Y si todavía no lo somos, no debe ser tan difícil llegar a serlo y así posicionarnos, porqué no, como un país ejemplo para el mundo en este aspecto.