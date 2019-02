La visión crítica de un exintegrante de Más Unidos que Nunca

Juan Silva Cerón, exfutbolista de River Plate, Peñarol y Deportivo Maldonado, ahora abogado especialista en derecho deportivo y miembro activo desde sus inicios del movimiento Más Unidos Que Nunca, que generó un cambio de autoridades en la Mutual de jugadores logrando la intervención de parte del MEC de la Mutual desplazando a las autoridades encabezadas por Enrique Saravia, mostró en su cuenta de Twitter su sorpresa con la creación de la Asociación Nacional de Futbolistas.

"Y entre gallos y medianoches se creó la Asociación Nacional de Futbolistas. ¿Quiénes la integran? ¿A quiénes representa? ¿Cuál es su cometido? Cuando te manejan la información te manejan el partido", escribió el exfutbolista.

Consultado por Referí, Silva Cerón dijo que cuestionó el "manejo de la información porque nunca se informó a los afiliados de la Mutual qué iba a hacer esta Asociación".

"Más Unidos Que Nunca era un gran núcleo de jugadores y no se juntó más por voluntad de unos pocos. Dejé de ir, hace un año y medio que estoy por fuera. Éramos solo dos exjugadores que lo integrábamos. Cuando la Mutual estaba intervenida planteamos a las autoridades del MEC una consulta con seis personas para saber si podíamos asociarnos los exjugadores para formar parte de la directiva. Nunca nos contestaron. Ahora aprobaron rápidamente a esta Asociación así como también aprobaron rápidamente el nuevo Estatuto de la AUF", agregó.

"Se generó una división en el movimiento, algunos dicen que somos negativos, pero en realidad la razón por la cual ingresé al movimiento fue para intentar que aquellos que le comen la carrera al jugador no se la puedan comer más", expresó.

"La situación no ha cambiado mucho con esta nueva directiva de la Mutual, se entró en lucha de intereses, en confrontaciones absurdas, en asuntos que no le corresponden al gremio. Por eso me llamé a silencio tanto tiempo", dijo Silva Cerón, quien recalcó: "No sabemos qué cometidos tiene esta Asociación, para qué se creó, por qué no se dio información que era algo que tanto le criticamos a la anterior directiva de la Mutual, ahora se convoca a afiliarse a ella a los asociados de la Mutual, pero sin información. El lunes de la semana pasada hubo Asamblea y fueron entre 25 y 30 afiliados a la Mutual. Se retomó el tema de los derechos de imagen que fue el gran propulsor del Más Unidos Que Nunca, pero de esta Asociación no se habló".