La Mutual retoma su reivindicación de los derechos de imagen sin intención de parar el fútbol

La Mutual de jugadores se reunió este lunes en Asamblea Extraordinaria con un único tema en el orden del día: los derechos de imagen. Luego se reunió la comisión directiva del gremio y tras una espera de más de cuatro horas el presidente Michael Etulain reveló lo que se charló puertas adentro de la sede de la calle Rivera.

"Se trató el tema de los derechos de imagen que hace dos años estamos atrás del tema y ahora está nuevamente sobre el tapete por lo que pasó con OFI y con los árbitros. Como comisión directiva presentamos un camino a seguir que fue aprobado. Ese camino a seguir lo tenemos que seguir conversando con los socios para que después lo podamos llevar a cabo efectivamente", dijo Etulain a los medios presentes entre los que estaba Referí.

"El camino a seguir consta en hacer una recapitulación de todo lo que pasó hasta ahora, de todo lo que se vive en el fútbol internacional actualmente y lo vamos a hablar con los socios para que el siguiente paso sea aprobado por una Asamblea", reveló Etulain.

Consultado sobre el proyecto de ley que se estudia en el Parlamento para regular los derechos de imagen, Etulain respondió: "En su momento nos hicimos presentes ante la Comisión de Deportes del Parlamento, es un proyecto de ley que va a llevar su tiempo, pero es un muy buen inicio de acuerdo a lo que nosotros planteamos y lo que venimos reclamando hace dos años. Esa ley establece un porcentaje que es lo que se paga a nivel mundial, en promedio es entre un 10% y un 15% y de eso también se charló en la Asamblea".

"El vínculo del gremio es con la AUF por un convenio colectivo firmado, no hay un vínculo del gremio con una empresa privada que tenga la retransmisión de los derechos del fútbol uruguayo", expresó Etulain.

"Se adelantó que vamos a buscarle la vuelta, queremos que los socios lo sepan antes, fue una muy buena instancia porque el tema del derecho de imagen había quedado en un segundo plano por el conflicto con la anterior directiva de la Mutual", recordó Etulain.

Los futbolistas agrupados en un movimiento que se denominó Más Unidos Que Nunca se enfrentó con la directiva encabezada por Enrique Saravia que finalmente fue desplazada tras intervención del Ministerio de Educación y Cultura.

El origen del conflicto se originó en octubre de 2016 cuando los jugadores del medio local expresaron que nunca habían cedido sus derechos de imagen mientras Tenfield afirmaba tenerlos cedidos hasta 2019 y que le pegaba por ellos a la Mutual.

Etulain fue consultado si la reivindicación de estos derechos de imagen podría llevar a los jugadores a parar el fútbol y no arrancar la temporada 2019. "El vínculo por la cesión de derechos de imagen es paralelo al contrato laboral y no tendría por qué estar atado, tampoco fue la intención parar, se habló en la Asamblea, pero no está atado. Tenemos temas más graves como los atrasos salariales e intentar cambiar el sistema de reclamos, que no pudimos hacerlo porque la AUF está intervenida. Ese es el otro conflicto que podría llevar a lo que vos decís".

"La postergación del torneo (decretada el jueves de la semana pasada por los clubes en Consejo de Liga) tiene sus cosas buenas y malas, para los clubes hay más tiempo para pagar sus deudas pero también hay más demora para cobrar las deudas del año pasado para los jugadores", expresó el titular del gremio de los futbolistas.

No participaron de la Asamblea los jugadores de Nacional ni de Peñarol que disputaron el domingo la Supercopa Uruguaya ni los de Danubio que están concentrados para debutar este martes por la Copa Libertadores.