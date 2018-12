Lugano, el estatuto y el rol de Tenfield: “La AUF nos ha dado tristezas y algunas vergüenzas”

Qué evaluación hace del nuevo estatuto?

Que tuvo que ser impuesto desde afuera, si no nunca en Uruguay íbamos a tener un consenso democrático en el fútbol. Si no fue así por 100 años, no iba a ser ahora. Por seis años los clubes postergaron la votación, escondiendo, sacando a los jugadores, buscando que quedara en silencio. Era la única manera que comenzara una nueva era.