Por qué deberías empezar a mirar a Claude (aunque uses ChatGPT)

Desde que irrumpió la primera que te mencioné, allá por noviembre de 2022, fue la IA con la que más la gente se entusiasmó del mundo. En Uruguay no fue la excepción. Probablemente sea tu IA de cabecera.

Pero conforme fue pasando el tiempo, sus competidoras empezaron a acechar. La más notoria fue Gemini, de Google. Pero la que más está enamorando a los usuarios es Claude , de Anthropic . Y no tanto por la calidad de su texto, que es superior, sino por sus funcionalidades agénticas, que son las más demandadas en 2026.

La privacidad en Internet ya no es un asunto individual: Uruguay lanza una guía que explica por qué

Te voy a contar por qué Claude de a poco se transforma en mi IA principal (y por qué deberías considerar cambiarte).

Así creás asistentes en Claude

Siempre lo he dicho: para convertirte en un usuario "avanzado" de inteligencia artificial tenés que aprender a crear GPTs personalizados. No son otra cosa que "ChatGPT chiquititos", empaquetados, con instrucciones particulares que cumplen tareas hiperrepetitivas. Por ejemplo, si todos los días tenés que crear un posteo para la red social LinkedIn, probablemente tengas que crear un GPT con esta modalidad (allí le tenés que especificar qué tamaño querés, de qué forma querés que hable).

¿Qué tiene de distinto Claude? Las skills (o capacidades en español). Básicamente, con solo dialogar, podés crear una skill. Y Claude entiende el contexto de cuándo necesitas invocarla para que ejecute la tarea de acuerdo a la forma en que vos querés. A diferencia de los GPTs, es más fácil su creación, y funciona de manera más integrada. Los GPTs funcionan de manera más cerrada.

Otra ventaja que le veo es que en una misma conversación podés ir activando varias skills y eso hace a Claude más productiva. Y no solo eso, también podés vincularlo de manera más sencilla con otras aplicaciones.

Y para los que necesitamos mucho texto en nuestro día a día, hay una pequeña funcionalidad que hace la diferencia. Y es elegir el estilo con el que querés que te responda. Vienen algunos predeterminados: normal, formal, explicativo. Pero vos podés personalizar un estilo. Por ejemplo, a mí me gusta que use un estilo que explique la tecnología para inexpertos y que utilice alguna metáfora para entender conceptos. No debo promptearlo cada vez que se lo solicito.

Eso es solo el 1% de lo que es capaz de hacer.

Ventana de contexto y capacidad agéntica

Hay un concepto madre que poco se explica cuando se habla de herramientas de inteligencia artificial. Y es la ventana de contexto. Imaginá que estás hablando con alguien que tiene amnesia parcial. Esa persona puede recordar perfectamente todo lo que pasó en los últimos 20 minutos de conversación, pero si la charla se extiende más, empieza a olvidar lo que dijiste luego de pasado ese lapso.

La ventana de contexto es exactamente eso: la cantidad de texto que una IA puede "tener en mente" al mismo tiempo. Y Anthropic lo acaba de incrementar y le saca ventaja a ChatGPT.

Te lo explico: Claude puede procesar ahora el equivalente a unas 750.000 palabras de una sola vez, algo así como diez novelas largas o miles de páginas de documentos. ChatGPT, en cambio, tiene una ventana entre cinco y ocho veces más chica para usuarios de la web.

Pero hay más.

Lo que más está concretando la IA en 2026, a diferencia de 2025, es su capacidad de realizar tareas autónomas. Y Claude es la primera que lo ejecuta con buen resultado y precisión, más allá de los riesgos que podamos debatir. Con Claude Cowork, vos le podés dar acceso a la IA a tu computadora y que ejecute una acción: por ejemplo, que renombre todos los archivos. Yo lo hice, y te lo conté en una edición pasada. Ahora te cuento otro ejemplo.

Pero en la última semana dieron un paso adicional. Desde el teléfono, los usuarios de Claude ya pueden asignar tareas a su computadora sin tocarla. La función, llamada Dispatch, se combina con una nueva capacidad del asistente: controlar la pantalla de forma autónoma para completar lo que se le pide. Claude puede abrir archivos, navegar por el browser y ejecutar herramientas de desarrollo sin necesidad de configuración previa.

Claude también tiene una extensión para Google Chrome que navega por vos en la PC. Es decir, si se lo pedís puede abrir una pestaña e ir buceando paso a paso en la web. Lo bueno es que se puede mezclar con todo lo anterior. Si Claude necesita recurrir a esta herramienta, irá por vos a navegar en la web.

ChatGPT tiene un modo agente, pero limitado, capaz de ingresar a la web y a veces con ciertas limitaciones para concretar lo que se le pide.

Disclaimer: lo que tiene ChatGPT que no tiene Claude

Pero lo que ofrecen las empresas también busca favorecerlo Meta mismo. Hace pocos días anunció el lanzamiento de Business AI en WhatsApp para 16 países de América Latina, incluido Uruguay, una herramienta orientada a pequeñas y medianas empresas para automatizar parte de la atención al cliente.

Según la compañía, el objetivo es mejorar los tiempos de respuesta, ordenar las consultas y facilitar que los negocios respondan más rápido desde el chat.

La función se integra a WhatsApp Business, que permite cargar un catálogo de hasta 100 productos y gestionar ventas desde la propia aplicación. La herramienta puede entrenarse con conversaciones previas del negocio, responder consultas frecuentes y transferir el chat a un agente humano cuando sea necesario. Los mensajes generados aparecerán identificados con la etiqueta “IA”.