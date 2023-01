La visita de Lula a Uruguay dividió la interna del Frente Amplio

La visita del presidente de Brasil Luiz Inazio "Lula" Da Silva y el acto que realizó en la Intendencia de Montevideo generó disputas internas dentro del Frente Amplio, sobre todo ante las declaraciones reprobatorias sobre la presentación del intendente de Canelones y probable precandidato a la presidencia por esa fuerza política, Yamandú Orsi.

Orsi, en declaraciones a Doble Click de Del Sol FM (99.5), fue el primero en expresar que la presentación de Lula en la intendencia pareció un "acto" y no la entrega de un reconocimiento. "El error o el ruido, no del todo conveniente, es que desde nuestras filas formalmente por redes se estuviera convocando a eso que terminó siendo un acto". Y agregó, que dentro de los ámbitos Frente Amplio, nunca se debatió si se debía invitar o no a través de las redes sociales partidarias. "Quizás genere esa confusión no muy conveniente", indicó.

Las declaraciones de Orsi, que fueron pasadas las 08:00 AM de este jueves, no pasaron desapercibidas para el resto de los dirigentes del Frente Amplio. Tanto desde sus filas, el Movimiento de Participación Popular, como de sectores que en los últimos tiempos se han mostrado más cercanos a la intendenta, como el Partido Socialista, expresaron su posición, en un escenario en el que el juego electoral y la posible interna entre Orsi y Cosse para las elecciones nacionales de 2024 comienzan a copar la agenda política.

El secretario general del sector, Gonzalo Civila, definió a la presentación de Lula en la Intendencia como una "movilización". "Fue un gran acierto la movilización de ayer. Ahora hay que seguir: movilizarnos por un proyecto de democracia profunda, por la unidad latinoamericana, por igualdad, caminando con quienes luchan por la dignidad humana todos los días. A grabárselo: sólo el pueblo salva al pueblo", tuiteó.

A este mensaje se sumó el del senador socialista, José Nunes. "Agradezco a Carolina Cosse la iniciativa de recibir a Lula y darle un necesario marco de participación popular a su vista. La unidad latinoamericana la forjarán nuestros pueblos con su lucha por una vida digna, una sociedad justa y un continente soberano",

La exsecretaria general del partido, Mónica Xavier, que pertenece al ala renovadora del sector y actualmente no se encuentra en sus órganos de dirección también salió a apoyar a la intendenta. "¡Brasil y Lula están de vuelta! Una significativa visita en todos los planos y un marco de participación popular imprescindible para un lider como Lula. Bien Carolina Cosse!, tuiteó en una publicación en el que arrobó la intendenta.

Preocupación y pedidos de unidad

Otros dirigentes, como Mario Bergara, expresaron la preocupación porque que se reiteraran "episodios que parecen adelantar la contienda electoral de las precandidaturas" en la fuerza política. "No creo que eso le haga bien al Frente Amplio. El objetivo es que el Frente Amplio vuelva al gobierno por el bien de la sociedad uruguaya. La suma de desgastes menores no conduce a un triunfo mayor. Los frenteamplistas le debemos un accionar consistente y unitario al pueblo uruguayo", afirmó en su cuenta de Twitter.

Ese tuit fue citado por la senadora de Fuerza Renovadora, Liliam Kechichian. "Comparto totalmente", expresó.

Los mensajes de unidad también fueron expresados por el legislador del MPP, Alejandro "Pacha" Sánchez. "Aviso a les navegantes, la lucha es contra la derecha!! Porque su proyecto no representa las necesidades de las mayorías nacionales. Lo demás es todo cuento..". La propia cuenta del MPP de Twitter replicó ese mensaje.

En el mismo sentido fue el intendente de Salto, Andrés Lima: " Lo clave es estar con la gente y hacerlo siempre. Escuchar, proponer y ayudar: hoy y ahora desde el lugar que nos toca. A no distraerse y a cuidar la unidad", también expreso desde su cuenta de Twitter.

Otro que abogó por la unidad fue el senador del Partido Comunista, Oscar Andrade, que citó la famosa frase del Martín Fierro, "los hermanos sean unidos". "Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera; tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera".

"Son problemas que tienen todas las unidades"

El presidente del Frente Amplio aseguró que la disputa entre Orsi y Cosse fue "un problema como tienen todas las unidades". "Son simplemente puntos de vista de lo que había que hacer con la llegada de Lula. Y acciones políticas que tomaron la intendenta de Montevideo y el de Canelones de cuál era la mejor estrategia. El Frente Amplio no tuvo condiciones para generar espacios únicos porque había problemas de agenda importantes", dijo este jueves en entrevista con Así nos Va de Radio Carve.