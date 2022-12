La youtuber Alaska contra sus haters desde Qatar: “Los que critican lo miran desde sus casas”

Luego de que Uruguay quedara afuera del Mundial Qatar 2022, la youtuber uruguaya Alaska comenzó a seguir a la selección argentina en cada partido.

Tras el juego ante Holanda, que decretó el pasaje del equipo de Lionel Messi a las semifinales, se viralizó un video en el que se la ve a Alaska gritando los goles de Argentina, lo que llevó a muchos uruguayos a cuestionarla.

La influencer respondió en Twitter a las críticas que recibió, y dijo: "Es impresionante el nivel de ENVIDIA que manejan acá y cómo están pendientes 24/7 de todo lo que hago. Cuando no me gusta un contenido directamente no lo consumo. Yo tranqui, estoy hace un mes en Qatar viviendo el sueño de mi vida y los que critican lo miran desde sus casas".

Más temprano había dicho que todo lo que ganó es "a base del esfuerzo". "Les duele ver a una piba que le gusta el fútbol lograr lo que seguramente todos los que critican no van a lograr ni en 10 vidas. Y quizá la explicación sea esa: soy una piba", escribió.

También se refirió a la gente que halaga su trabajo. "Si supieran la cantidad de gente que se me acerca todo el tiempo a tirarme buena onda y felicitarme por lo que hago se matan. Eso es un reflejo de la realidad, no lo que dicen acá tres boludos sin dar la cara… que no les duela tanto el éxito ajeno!", señaló.

Alaska tiene más de 900 mil suscriptores en YouTube y 2.6 millones en TikTok.