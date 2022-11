Javo Machado, Guille Parado y Alaska: los influencers que viajaron para cubrir el Mundial Qatar 2022 por los canales 4, 10 y 12

Con el afán de captar nuevos públicos, los canales 4, 10 y 12 contrataron host digitales: en este caso influencers, yotubers o tiktokers que mostrarán el Mundial Qatar 2022 desde otra perspectiva a la tradicional de las transmisiones televisivas.

O quizá también con el afán de mostrar nuevos contenidos, y meterse donde la televisación no llega con facilidad. Javo Machado, Guillermo Parado y Alaska viajaron a Qatar para mostrar otra cara del mayor evento de fútbol del mundo.

Humor, análisis de los partidos, previas, contacto con los jugadores y los hinchas: cada uno buscará su lugar para traer el contenido a los uruguayos. Será a través de la transmisión del canal, pero sobre todo publicarán sus contenidos en las redes sociales del canal o personales.

Javo, Guille Fútbol y Alaska comenzaron su sueño mundial. ¿Quiénes son y por qué soñaron con viajar al Mundial?

Javo Machado – Canal 4

Es actor, imitador e influencer. Partió el sábado hacia Qatar, no sin antes hacer escala en San Pablo y hasta quedar varado en Madrid. Tiene 28 años y su sueño mundial comenzó a principios de 2022. Hizo una recorrida por los 19 departamentos de Uruguay con una bandera celeste que recogió miles de firmas. “3 millones de ilusiones” es la frase que tiene inscripta, y ahora está en Qatar con la firma de miles y miles uruguayos.

Es oriundo de La Paloma (Rocha). Estudió Dramaturgia, tuvo sus propios programas de radio, en Universal y Urbana. Llegó a jugar en las inferiores de Liverpool.

Hoy Javo tiene más de 130 mil seguidores en Instagram y más de 790 mil en TikTok. Allí comparte con sus seguidores videos de fútbol, imitaciones y situaciones cotidianas –ahora– por las calles de Qatar.

Guille Parado – Canal 10

Su última aparición televisiva fue este martes en canal 10. Con saludos de bienvenida a su nueva casa, anunció que en 24 horas partiría a Qatar. Tiene 19 años y dice que no tiene problema en hablar todo el día de fútbol. ¿Y por qué no mostrar eso? Fue la pregunta que se hizo durante la pandemia de coronavirus, fecha en la que tuvo un “boom” en las redes.

Sus comienzos fueron en TikTok, donde hoy reúne más de 1 millón de seguidores. Siguió por Instagram (75 mil seguidores) y luego desembarcó en Twich (25 mil seguidores). Lo que comenzó como un hobbie, terminó siendo su trabajo diario.

Desde chico soñaba con ser periodismo deportivo y fue lo que estudió. Luego, las redes le abrieron más posibilidades. Incluso viajar al Mundial Qatar 2022 contratado por un canal de televisión. Previas y análisis después de cada partido no faltarán, promete.

Alaska – Canal 12

Alaska (menormente conocida como Gimena Sauchenco) cerraba el diálogo con El Observador en marzo de 2022, diciendo que soñaba con ir al Mundial Qatar 2022. “Si Uruguay clasifica al Mundial quiero ir. No hay chance. Siento que no me puedo perder el último de Suárez y Cavani”, decía. Hoy el sueño está siendo cumplido. A diario publica contenidos desde esa parte del mundo.

Su infancia fue en el barrio La Teja de Montevideo. Comenzó como youtuber, con videos de fútbol donde compartía sus opiniones. Todo tiene una fundamentación detrás: su amor por la selección uruguaya.

Tiene 1,8 millones de seguidores en TikTok, más de 380 mil en Instagram, y más de 660 mil suscriptores en YouTube. “Piensa todo el tiempo en las Eliminatorias, en viajar al Mundial de Catar a fin de año, en tener en primera plana los últimos minutos de Luis Suárez y Edinson Cavani en cancha y en seguir teniendo reconocimiento por sus videos”, señalaba la nota. Y está en camino a ello.

Su interés por el fútbol surgió en el mundial Sudáfrica 2010, que la marcó a fuego. Hoy tiene 21 años; a los 14 ya hacía videos. Los hacía cocinando o haciendo cualquier otra actividad. Los editaba, practicaba, pero no los subía.