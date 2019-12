Lacalle arma su gobierno en una nueva jornada de varias reuniones

Desde que la Corte Electoral confirmó que Luis Lacalle Pou resultó presidente electo, la sede del Partido Nacional ubicada en Bulevar Artigas y Chaná se transformó en el centro de reuniones en la búsqueda de la conformación del nuevo gobierno.

Este lunes subieron las escaleras hasta el segundo piso más de diez personas que fueron recibidas por Lacalle Pou, en uno de los días de mayor actividad en la sede. Hubo reuniones que en su mayoría duraron menos de una hora y que incluyeron varios cruces entre quien abandonaba el edificio tras el encuentro y quién era el siguiente en ingresar.

Las reuniones de Lacalle Pou fueron con el designado ministro de desarrollo social Pablo Bartol, el exintendente de Florida Carlos Enciso, una delegación de diputados paraguayos, el exintendente de Flores Armando Castaigndebat, el empresario hotelero Remo Monzeglio, el intendente de Cerro Largo y senador electo Sergio Botana y el jefe comunal de Maldonado Enrique Antía.

El presidente electo está en la cuenta regresiva para anunciar el gabinete que lo acompañará los próximos años. Aunque en principio el anuncio de la conformación del Consejo de Ministros estaba previsto para entre miércoles y jueves de esta semana, Lacalle presentará sus ministros y subsecretarios el próximo lunes 16 de diciembre.

Camilo dos Santos

Aunque algunas designaciones ya se dieron en la vía de los hechos, resta que otras tomen estado público. En ese sentido, a pesar de que probablemente algunas de la personas que lo visitaron este lunes ocuparán cargos en el gobierno, el punto en común entre ellos fue que al salir de las reuniones prefirieron no realizar consideraciones al respecto porque afirmaron que los anuncios los hará Luis Lacalle Pou.

Mientras se concretaban algunas de los encuentros en la sede del Partido Nacional la designada ministra de economía Azucena Arbeleche, junto con Alejandro Irastorza, Fernando Blanco y Diego Labat se reunieron con una delegación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para comenzar a trabajar en conjunto de cara al nuevo gobierno, dijo el gerente del departamento de países del Cono Sur del BID, José Luis Lupo.

También estuvo en la sede la futura primera dama, Lorena Ponce de León, quien mostró preocupación por el medio ambiente tras un encuentro con la juventud del Partido Nacional para planear el reciclaje de la cartelería política. "Para mí es muy importante dejarle a mis hijos un país más limpio de plásticos, que tengan más conciencia sobre la contaminación. Si bien se han hecho cosas, tenemos un debe importante. Es uno de mis desvelos. Tengo varios temas pensados para trabajar, este es uno. Todavía no los tengo bajados del todo a tierra, por eso no quiero comentarlos. Sí me van a ver activa porque así es mi ser y mi naturaleza, y seguramente esto sea parte”, dijo Ponce de León.