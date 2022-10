Lacalle Pou inauguró la Torre Trump en Punta del Este al ritmo de Celebration

Dos surfistas con sus tablas debajo del brazo, que acababan de salir de la playa Brava de Punta del Este, miraban al presidente Luis Lacalle Pou, que se encontraba a media cuadra de distancia. El primer mandatario se encontraba frente a la Torre Trump, en la parada 9, sin guardaespaldas. Un grupo de simpatizantes llegó para sacarse un sinfín de selfies y, después de los gritos de apoyo de una señora mayor que se encontraba en un apartamento de la torre contigua, Lacalle Pou entró al nuevo edificio.

Después de recorrer las instalaciones, Lacalle Pou volvió al lobby y cortó la cinta de inauguración junto al ministro de Turismo, Tabaré Viera; el viceministro de esa misma cartera, Remo Monzeglio; el intendente de Maldonado, Enrique Antía; el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado y de dueños de las unidades de la torre.

Una vez que la tirante cinta se partió en dos comenzó a sonar la canción ícono de los 80 Celebration, del grupo Kool & the Gang. El festejo de los presentes no se debía solo a la mera apertura del edificio, sino que también tuvo que verla larga peripecia que pasaron los desarrolladores para concretar la obra.

La obra del megacomplejo, cuya inversión rondó los US$ 120 millones, comenzó 10 años atrás cuando se anunció su construcción, hecho que incluyó la presencia en Punta del Este de Eric e Ivanka Trump —hijos del magnate y expresidente estadounidense, Donald Trump. En 2018 la construcción comenzó a frenarse para detenerse en 2019. En junio de ese año el proyecto parecía sin salida, incluso el New York Times llegó a denominar el rascacielos como "el elefante blanco de Punta del Este".

Tras la movida de un grupo de 120 propietarios de la obra, que se formó en 2020 y que está liderado por Rolando Rozemblum, se inauguró este viernes la Trump Tower. Fue bajo un fideicomiso que los propietarios tomaron el control de la obra y pudieron, así, encontrarle una salida al problema.

“La mayor dificultad a la que nos enfrentamos fue equiparar este emprendimiento con los demás de la zona, desde el punto de vista tributario; el gobierno de Lacalle Pou y del intendente Antía apoyaron muchísimo al proyecto”, dijo Rozemblum.

Si bien aún no está finalizada completamente, el complejo posee un total de 160 unidades de lujo, con vista al mar en formato espejado de 360 grados. En la actualidad, 120 propiedades ya fueron adquiridas y hay 20 listas para ser entregadas. El costo de la unidad va desde los US$ 5 mil y los US$ 6 mil el metro cuadrado. Las unidades disponibles en la actualidad están valuadas en US$ 800 mil.

A los apartamentos se accede mediante 13 ascensores de última generación. Las unidades cuentan con control de clima frío-calor en cada ambiente incluso de forma remota desde un dispositivo inalámbrico.

El 80% de los propietarios son argentinos, indicó Rozemblum, quien agregó además que falta un año de trabajo para culminar definitivamente la torre cilíndrica marca Trump.

La relación de este proyecto inmobiliario con Donald Trump “es el licenciamiento de marca que posee su desarrollista”, concluyó Rozemblum. El nombre de esa empresa es Faroy S.A.