Lacalle Pou tras denuncia de presiones a veedor de Casa de Galicia: "Si es así debería ser investigado"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió a las declaraciones del abogado del concurso de Casa de Galicia, Martín Reyes, que señaló ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos que uno de los veedores de Casa de Galicia, Luis Fraschini, fue presionado por el Poder Ejecutivo para cambiar un informe sobre la situación de la mutualista para así poder declarar la intervención.

"Estaría bueno que diga quién, a mí me gustaría saber quién fue el que presionó porque tirar así al boleo es un bollo, porque si realmente es así esa persona tiene que ser investigada o sancionada. Decir ´El Poder Ejecutivo´. Así cualquiera", aseguró.

"Cuando se hace una acusación es necesario decir ´fulano de tal´ y ahí que se hagan cargo. Hasta donde yo sé o llega a mi conocimiento, no la hubo. Fue muy discutido este tema cuando el ministro era (Daniel) Salinas, con la ministra (Karina) Rando y siempre fueron conceptos con criterios objetivos tratando de que esa institución se sostenga porque es una institución que tiene muchísimos afiliados y nosotros queremos a quién se está señalando", agregó.

Cuando se le contestó que Reyes había señalado al exdirector de la Junta Nacional de la Salud, Luis González Machado, Lacalle respondió: "No me consta. Si es así debería ser investigado. Por parte de la ministra de Salud Pública, del exministro, de Presidencia lo que hicimos de la mejor manera posible es tratar de que el personal médico y no médico tenga su trabajo y los afiliados no se vean perjudicados", sostuvo.

Este lunes, Eduardo Preve en su columna en M24 reprodujo parte de la declaración de Reyes en el que señala que Fraschini fue presionado por González Machado para cambiar un informe sobre Casa de Galicia. "La entregó y le pidieron que cambiara el informe. Lo tenían arrinconado. Creo que era Gonzalez algo. Gonzalez Machado", dice Reyes ante el fiscal Gilberto Rodríguez.

Luis Fraschini y Jorge Pereira fueron los veedores designados por el Poder Ejecutivo en Casa de Galicia previo a la intervención. Según dijo su expresidente, Alberto Iglesias en noviembre de 2022 a El Observador, los dos informes realizados por ellos detallaban "vintén por vintén cómo se administró, donde se aplicó, cómo se hizo y cómo se dejó de hacer".

"Le dieron el estudio de ese proyecto a los veedores que, según entiendo, hicieron informes favorables en todo sentido. Como lo vio el Santander, lo vieron los veedores. Pero también lo declararon secreto y confidencial el informe. Y cuando yo lo pido por acceso a la información pública me dicen que no me lo podían dar. Tuve una lucha terrible y recién cuando el ministro firma la intervención de Casa de Galicia en octubre me lo dan. Porque ya estaba decidido y ya había comprado el Poder Ejecutivo la idea de la intervención, que no es un accidente", sostuvo.

"Señala que hubo una administración totalmente transparente diciendo también que era muy difícil desviar dinero por el control de (República) Afisa. Es decir, también señala que no había libertad de acción", señaló Iglesias que agregó que el gobierno decidió ignorarlos. "En ninguna de las resoluciones que el gobierno tomó hace mención, en ninguno de los casos, a los informes de los veedores. Se ocultaron", señaló.