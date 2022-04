Lacalle sobre eutanasia: "Conceptualmente creo que todos somos defensores de la vida"

El presidente, Luis Lacalle Pou, aseguró que esperará la discusión parlamentaria de la ley de Eutanasia para ver "qué alcanza" y decidir si "vetar o no" la ley, en rueda de prensa este martes.

"Conceptualmente creo que todos somos defensores de la vida", afirmó el mandatario y agregó: "Vamos a ver que alcance tiene y después vamos a ver cuál es la posición del Poder Ejecutivo, vos me estás hablando de vetar o no la ley, veremos a ver de qué se trata".

En noviembre de 2021 Lacalle fue consultado sobre su postura sobre el proyecto de ley, presentado en primera instancia al principio del actual periodo de gobierno por el diputado colorado Ope Pasquet, y que convive con otra iniciativa impulsada por el diputado frenteamplista Luis Gallo, y expresó que era "partidario" a estudiar el tema.

"Es un tema bien delicado, es un tema que el abordaje que yo hago es sobre mi propia vida y no sobre la vida de los demás, lo que yo querría para mi personalmente. Es un tema de duda filosófica", dijo en ese momento el presidente.

El Observador encuestó a 120 de los 130 legisladores sobre la eutanasia, y los resultados muestran que el proyecto tendría los votos necesarios para ser aprobado en Cámara de Diputados, con al menos 51 votos a favor.

Por otra parte, en Senadores hay 13 legisladores que ya confirmaron su voto positivo, pero se necesitan 16 votos en esta Cámara para que la ley se apruebe. Seis senadores se postularon en contra, ocho todavía no tomaron una definición, y cuatro no contestaron.

El Partido Nacional, del que Lacalle Pou es líder, votará dividido: de los 41 parlamentarios de la agrupación, once votarán a favor del proyecto, 16 en contra, once no saben y tres no participaron de la encuesta.

“Estando vigente el tema de cuidados paliativos creo que hay que promover que la vida puede más”, señaló la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón.