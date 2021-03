Lacalle, sobre pedido de renuncia del Partido Socialista a Alfie y Arbeleche: "No resisten el archivo"

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió este lunes al pedido de renuncia de director de la Oficina de Planeamiento y Prespuesto (OPP), Isaac Alfie, y la Ministra de Economía y Finanzas (MEF) Azucena Arbeleche, que realizó el Partido Socialista a raíz de la exoneración impositiva a la empresa de Alfie.

Si bien dijo que no le compete opinar sobre ese asunto, añadió que "lo que está bueno es tener trazabilidad y resistir el archivo y notoriamente en este caso no se resiste, estoy hablando del Partido Socialista", dijo en rueda de prensa durante el evento por el Día de la Mujer en el Impo.

Consultado sobre por qué los socialistas no resisten el archivo, el mandatario señaló: “Durante el gobierno del Frente Amplio no me alcanzan los dedos de las manos para situaciones reñidas con la ley y con la ética y todo el mundo quedó calladito”.

Lacalle Pou explicó cómo se dio el proceso de exoneración de Alfie y posterior renuncia del beneficio. "El contador Alfie en su estudio requiere un beneficio legal en el 2019 cuando no éramos gobierno. La comisión que aprueba esos proyectos entiende que es así porque cumple los requisitos, la ministra de Economía lo firma porque es lo que le asesora y recomienda la COMAP, no tiene otra cosa que hacer y después Alfie cuando surge la resolución renuncia al beneficio, cosa que me parece bien. En acuerdo, realmente en acuerdo, porque nos parece a los dos inconveniente en este momento", relató Lacalle Pou.

Respecto a si se podría haber frenado el trámite antes de aprobarse, Lacalle dijo que "no, no le queda otra". "Cuando yo tomo conocimiento hablamos y llegamos a este acuerdo", remarcó.

El pasado 11 de febrero, Arbeleche firmó una resolución por la cual se otorgó a la empresa Isaac Alfie Stochek –el estudio profesional del jerarca de OPP– una serie de exoneraciones en el marco de la ley de Promoción de Inversiones.

Este viernes, una vez que la situación tomó estado público, Alfie decidió renunciar a esos beneficios "en común acuerdo" con el presidente Luis Lacalle Pou.

En el Partido Socialista no cayó bien la respuesta del presidente. El secretario general del PS, Gonzalo Civila, se explayó en su cuenta de Twitter con un hilo en el que remarca por qué cree que la explicación del gobierno es "insostenible". Allí, remarca que "el presidente también omite señalar que la resolución es de este año. Es decir, que todo el proceso se dio bajo su gobierno".

El Presidente dice que la Ministra no podía hacer otra cosa que firmar, y a su vez dice que cuando él se enteró actuó. Pero sin la firma la exoneración no sale. ¿La Ministra otorga una exoneración a un integrante de su gobierno sin siquiera advertir el problema ético y político? — Gonzalo Civila López (@gonzacivila) March 8, 2021

El Partido Socialista insiste con que el accionar de las dos principales figuras del equipo económico está "absolutamente reñido con la ética en la gestión pública".

El sector conducido actualmente por el diputado Gonzalo Civila añade a su vez que "el actual gobierno nacional viene implementado una política clasista y antipopular que beneficia a sectores minoritarios de la población a los que pertenecen los propios gobernantes y perjudica a la mayoría". "Esta orientación ha ido acompañada de varios actos que tienden a beneficiar directamente a integrantes del gobierno, los cuales se han intentado justificar o encubrir cuando se hacen públicos".