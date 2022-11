Lanzacohetes y drones, las nuevas armas que Rusia despliega en el campo de batalla

Cuando el presidente ucraniano Volodomir Zelensky visitó la ciudad de Jersón después de que las tropas ucranianas la recuperaran a favor de la retirada de las tropas rusas, tuvo palabras de agradecimiento a Estados Unidos por la importancia significativa que la entrega de equipos HIMARS habían tenido en el esfuerzo bélico de Ucrania.

Sin embargo, según informa el especialista en defensa y seguridad nacional Sakshi Tiwari en una nota para The EurAsian Times, los rusos estarían desplegando y aumentando la producción de su propio sistema de lanzacohetes múltiple (MLRS), el Tornado-S, para enfrentarse al HIMARS.

Tiwari cita al experto militar ruso Yuri Knutov, quien dijo en una entrevista el 23 de noviembre que “si hablamos de HIMARS, entonces nuestros sistemas Tornado-S con un campo de tiro de 120 kilómetros y la capacidad de dirigir cada misil individualmente ya han ido a la línea del frente. Son mucho más potentes que los HIMARS”.

Los medios rusos afirman que las reservas occidentales de municiones estaban casi agotadas, lo que generó preocupación en Kiev sobre el futuro de sus suministros militares. Al mismo tiempo, funcionarios y expertos militares rusos refutaron los informes occidentales sobre las supuestas existencias agotadas de municione de Rusia.

Por el contrario, otro experto militar ruso, Alexei Leonkov, le dijo a Izvestia que la producción de nuevos sistemas de artillería y cohetes de lanzamiento múltiple ha aumentado.

Según Leonkov, antes de la “operación especial” en Ucrania, el ejército ruso tenía 20 unidades del Tornado-S MLRS, antes de la operación y ahora ese número ha aumentado. Este sistema es similar a HIMARS pero mucho mejor en muchos aspectos. Este es un MLRS poderoso, que se necesita para saturar a las tropas enemigas”.

El Tornado-S de Rusia, al igual que el HIMARS estadounidense, es un sistema de cohetes de lanzamiento múltiple que se utiliza para atacar objetivos a distancias más largas y dentro de los territorios enemigos.

El M142 HIMARS se considera inferior en función al Tornado-S ya que, por ejemplo, el M142 HIMARS puede disparar seis cohetes de 227 mm guiados por GPS que pueden alcanzar los 80 kilómetros y tienen una precisión de cinco a diez metros.

Por el contrario, los sistemas 9A54 Tornado-S de las fuerzas terrestres rusas pueden disparar doce cohetes guiados por GLONASS (el sistema GPS ruso) de 300 mm a 120 kilómetros con la misma precisión que HIMARS. Además, el Tornado-S tendría un tiempo de preparación de lanzamiento reducido de solo tres minutos, lo que lo haría mucho más rápido y efectivo.

Las tropas rusas emplearon sistemas Tornado-S durante las operaciones en Donbás previas a la invasión y nuevamente después del 24 de febrero. Estos sistemas le darían a Rusia la misma capacidad de atquer que el HIMARS les da a los ucranianos.

El veterano de la Fuerza Aérea de la India y analista militar Vijainder Thakur le dijo a The EurAsian Times: “Posicionar Tornado-S (rango de 120 kilómetros) a lo largo de la orilla izquierda del Dnieper dificultará que los HIMARS (rango de 100 kilómetros) se posicionen y dispare desde la orilla derecha para atacar las líneas de suministro rusas desde Crimea.

Thakur afirma que hasta ahora “Rusia no tenía forma de enfrentarse inmediatamente a un HIMARS que ha disparado porque su artillería no tiene un alcance similar. El envío de aviones para contraatacar no funciona porque el HIMARS cambia de posición inmediatamente después de disparar. Ahora, el Tornado-S puede responder inmediatamente cuando se despliega”.

Otro sistema de armas que los expertos militares rusos mencionan como muy efectiva es el ZALAT Lancet drone, un sistema de armas conocido como “merodeadora”, ya que se mantiene en vuelo alrededor del campo de batalla hasta que -localizado el blanco- se lanza en picada hasta hacer impacto en él. A estos sistemas, se los conoce también como “drones suicidas” o “drones kamikazes”.

Según Leonov, "aparecieron una gran cantidad de nuevos drones en el frente, los mismos Lancets", simultáneamente a declaraciones de la inteligencia británica sobre el agotamiento de los drones kamikazes Shahed 136 de origen iraníe Rusia había usado profusamente en los combates.

En julio de 2022, se informó que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa comenzaron a utilizar munición de merodeo Lancet modernizada desarrollada por ZALA Aero para destruir la infantería y el equipo de las tropas ucranianas.

Según los informes, la autonomía de vuelo de los Lancets se ha incrementado a una hora. Además, la ojiva de fragmentación de municiones de altos explosivos se ha vuelto más poderosa, con una masa neta de más de cinco kilogramos.

Los drones ZALA Lancet se utilizan tanto para misiones de reconocimiento como de ataque. Con un alcance de unos 40 kilómetros, puede armarse con explosivos de gran potencia y ojivas de alta fragmentación. El dron cuenta con módulos de inteligencia, navegación y comunicaciones.

Alexander Zakharov, el diseñador jefe de ZALA Aero afirmó que el dron también podría usarse para funciones de intercepción aérea en las que se lanza en picada a una velocidad máxima de hasta 300 kilómetros por hora y golpea a los vehículos aéreos de combate no tripulados (UAV) enemigos en pleno vuelo.

Rusia afirma que su munición merodeadora o dron suicida Lancet tiene una tecnología de interferencia anti-láser única en su tipo que la hace inmune a muchos sistemas anti-drone.

Según Rostec, el holding ruso de alta tecnología que fabrica el Lancet, éste “no puede ser dañado por las últimas armas láser debido a la protección antiláser incorporada. Es casi imposible de interceptar y destruir”.

Los Lancet estarían desplegados en todas las unidades rusas en el sur y el este de Ucrania, en previsión de un aumento de los contraataques ucranianos que buscan recuperar el territorio que actualmente controlan las tropas rusas.