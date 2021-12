Las Balconeras

Con “ya llega” me adelanté un poco en el calendario. Sin embargo la aparición de las primeras balconeras no me asombró. Hay términos simpáticos que utilizamos con frecuencia. Entre ellos bombonera, hormigonera, jabonera, pionera, rinconera. Está también el balcón de Romeo y Julieta. Pero ¿Qué es una balconera? Es un cartel grande de propaganda que se exhibe en el balcón o en la ventana de un edificio.

“Balconera” nos puede parecer un término exótico pero no lo es. Tal vez lo interpretemos como algunos vecinos, en noches estivales, asomados en el balcón de su casa y observando, curiosos, a sus otros vecinos. ¡Salvé 3! Es la exclamación feliz de un estudiante universitario a punto de tomar el ómnibus que lo llevara a su ciudad. En las calles y avenidas, el paso presuroso lleva a hacer compras en los más variados sitios. Son los futuros regalos navideños. Vuelven a la memoria las noches cálidas y en especial la de Noche Buena. No se me olvida la Misa de media noche al comienzo del 25. No se por qué pero recuerdo a Martin Berbengruen con su coro en el pórtico de nuestra Catedral. Estaban por ingresar cantando. Años atrás era posible asistir a la Misa del Gallo, que era a medianoche. También se conocía la Misa de los Pastores, las señoras madrugadoras dejaban las Misas más tardías para jóvenes y niños. Existen los villancicos. Son canciones sencillas con estrofas y un estribillo. Allí está: “vamos pastorcillos/ vamos a Belén...” o este otro que canta: “ le llevaré el corazón para que le sirva de pañal”. No olvido el muy nuestro “Cielo de la Noche de Navidad”.