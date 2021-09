Las ciudades más caras de la región para comprar una propiedad

La ciudad más cara para comprar una propiedad es Monterrey, en México, con un valor de US$ 2.422, según un informe regional de la plataforma de avisos clasificados Zonaprop, que midió el costo del metro cuadrado de las principales ciudades de Argentina, Brasil, México, Perú, Ecuador y Panamá

El segundo lugar se lo quedó Buenos Aires, donde el valor promedio del metro cuadrado es en la Capital Federal de US$ 2413.

La capital de Panamá se posiciona en el tercer puesto de la clasificación de venta con un valor de US$ 2062 el m2. Le siguen Ciudad de México (US$ 1922) y Guadalajara (US$ 1897).

En el otro extremo, las más económicas para adquirir una propiedad es Belo Horizonte con US$ 1016 y Córdoba con US$ 1204.

En la zona media del podio se encuentran: San Pablo (US$ 1789 por m2), Río de Janeiro (US$ 1652), Rosario (US$ 1620), Lima (US$ 1609), Curitiba (US$ 1372) y Quito (US$ 1284).

Un punto interesante que destacan en el informe es sobre cómo reaccionaron los precios de los inmuebles desde el inicio de la pandemia. En Argentina, la ciudad de Córdoba es la que sufrió la mayor caída de precio a nivel latinoamericano (bajó 18%) a partir de la pandemia. Asimismo, CABA cayó 12% y Rosario 9%; seguidas por Panamá (5%), Quito (4%) y Ciudad de México (3%).

A excepción de la capital mexicana, todas las plazas que nominan los valores de sus inmuebles en moneda local, como Brasil, Perú y México, registraron un incremento de precio nominal durante este período.

En cuanto a los valores en dólares de las propiedades en venta, según los tipos de cambio correspondientes a cada país, el informe de Zonaprop consigna que las ciudades mexicanas de Guadalajara (con una suba de valores de 23%), Monterrey (20%) y Ciudad de México (6%), son las que registran un mayor incremento en los últimos 19 meses.

Son, además, las únicas locaciones que actualmente reflejan precios en dólares por encima de los niveles prepandemia.

El resto de las plazas en Latinoamérica demuestran un descenso de sus costos en dólares. Río de Janeiro es la ciudad con la mayor baja en su valor (cayó 21%) seguida por Belo Horizonte (20%), Córdoba (18%), San Pablo (17%), Ciudad de Buenos Aires (12%), Rosario (9%) y Curitiba (9%).

En la zona media de esta clasificación se encuentran Lima (-6%), Panamá (-5%) y Quito (-4%).

Fuente: El Cronista - RIPE