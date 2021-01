Las dudas que intenta despejar Nacional a una semana del clásico

Nacional enfrentará a Peñarol el próximo miércoles por la cuarta fecha del Clausura en el Campeón del Siglo. El partido fue fijado a la hora 18.30 por la Mesa Ejecutiva de la AUF. Si bien antes de ese encuentro el tricolor tiene que jugar contra Wanderers (el sábado en el Gran Parque Central), las consecuencias del clásico marcarán el futuro. Para bien o para mal. Hasta un empate puede ser calificado de buen resultado por los tricolores, pero una (nueva) derrota, dejará al técnico Jorge Giordano demasiado expuesto.

Es que aún está fresca en la memoria la fiesta que realizó un grupo de jugadores y funcionarios en la noche posterior a perder el último clásico disputado. Eso le costó el contrato a varios futbolistas y que el plantel quedara desguarnecido, con un 80% de sus integrantes de la cantera juvenil, sin la experiencia necesaria aún para hacerse cargo de las exigencias de jugar en Primera división. Además, con una temperatura interna caliente, que hasta puede costar la salida del capitán Gonzalo Bergessio al cabo del Clausura.

Las consecuencias de las decisiones de los dirigentes, las palabras del delantero argentino -quien se desligó completamente del lío sin comprometerse con el grupo- y el hecho de que su esposa espera familia para junio, pueden desencadenar su ida, pese a que tiene contrato vigente hasta fin de año.

En Nacional tienen claro que el clima de desánimo que hay entre los hinchas -y menos mal que no pueden ir a la cancha, porque sería peor- se calma con triunfos. Por eso es clave el clásico, un partido que ya ronda en la cabeza de todos en Los Céspedes, por más que sea políticamente correcto declarar que “primero está Wanderers”. El equipo tricolor presenta algunas dudas que el técnico tratará de desentrañar en los próximos siete días.

¿Juega Rafa García, el único referente?

El plantel de Nacional se quedó sin referentes, jugadores clásicos, de esos que los hinchas siempre quieren ver adentro de la cancha en los partidos contra Peñarol. Sin Gonzalo Castro y sin Sebastián Fernández, solo permanece Rafael García, quien jugó por primera vez frente a los aurinegros en 2012 cuando el técnico era Marcelo Gallardo.

En el partido del Intermedio pasado en el Campeón del Siglo no tuvo un buen rendimiento y fue sustituido en el entretiempo. A favor del jugador cuenta que el técnico Giordano lo puso de zaguero, un puesto que no desconoce, pero tampoco es donde mejor se desempeña. Hasta el momento, salvo en ese juego, García no es titular para el DT, que prefiere un mediocampo más dinámico, con Emiliano Martínez, Gabriel Neves y Felipe Carballo. Pero, clásicos son clásicos.

Lores, de alta pero sin fútbol

Jorge Giordano dijo días atrás que uno de los motivos por los que llegó Ignacio Lores en octubre del año pasado fue porque quería contar en el plantel con un jugador de pierna zurda que fuera el recambio de Gonzalo Castro, cuya continuidad no estaba segura. Hasta el momento Lores no ha conseguido un nivel como para quedarse definitivamente con ese lugar en la banda.

Actualmente está evolucionando de un desgarro y el día del clásico cumplirá 20 días de recuperación, el plazo que generalmente requiere ese tipo de lesión. En caso de que tenga el alta de la sanidad, le va a faltar ritmo de juego. En Peñarol, en 2019, estuvo 45 días para recuperase de un desgarro.

Actuó por última vez en la final del Intermedio contra Wanderers el 14 de enero (el día que se lesionó), primero por la banda y luego por el medio, sin llegar a destacarse.

Con la camiseta de Peñarol disputó cuatro clásicos con suerte diversa: perdió dos oficiales (Intermedio y final del Uruguayo) y ganó dos amistosos. Con la de Nacional fue suplente en el último, el del Intermedio, pero no entró.

Lo que dejó la suspensión

El fin de semana no hubo fútbol (se suspendió la fecha por los casos de covid-19 en Peñarol) y fue una buena noticia para los tricolores, que arrancaron el Clausura con dos empates. Después del flojo rendimiento que mostró el equipo frente a Cerro Largo en el Ubilla, no jugar enseguida sirvió para que los jugadores Felipe Carballo y Thiago Vecino lograran recuperarse de sus lesiones y quedar a disposición del técnico para el partido con Wanderers, que ahora tiene otras variantes.

También sirvió la tregua para descomprimir el clima de descontento que generó la presentación tricolor en Melo y le dio tiempo al entrenador para insistir en su idea de juego.

Wanderers, ya te conozco

Nacional y Wanderers se enfrentaron hace 13 días en la final del Intermedio. Tras 120 minutos de fútbol empataron 0-0; el tricolor ganó 4-1 por penales con una gran actuación del golero juvenil Guillermo Centurión, quien tapó dos remates. El ingreso de Brian Ocampo en el segundo tiempo de ese encuentro inclinó el juego a favor de su equipo, aunque no repercutió en el marcador. La falta de gol es uno de los puntos flojos que tiene Nacional. El partido, además de previa del clásico, servirá para que el técnico le brinde minutos a futbolistas que vienen con poca actividad, caso Vecino, o que quiera observar de cara al partido del próximo miércoles.

El volumen de juego

Giordano ha probado distintas formas de jugar, tratando de encontrar el volumen de juego que le permita al equipo volver a ser protagonista y marcar goles. Con dos volantes y dos extremos; con dos centrodelanteros; con enganche. Pero los sistemas funcionan si funcionan las individualidades. En ese sentido los altibajos de algunos jugadores no ha permitido que el equipo desarrolle una marcha optimista.

En el pozo también cayó Bergessio, quien hace nueve partidos que no convierte un gol. A los fallos propios se le suma el escaso engranaje ofensivo que permita que el argentino encuentre espacio frente al arco rival.

A una semana del clásico y con otro partido antes, es vital que el goleador tricolor del siglo, encuentre la comodidad que tenía antes para desequilibrar entre los zagueros.