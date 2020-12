Bergessio rompió el silencio: "Que se me ensucie no me gusta"

El capitán de Nacional Gonzalo Bergessio fue el primer futbolista tricolor en hablar tras el hecho de indisciplina donde los tricolores violaron la burbuja sanitaria montada a causa de la pandemia de covid-19 y que le generó una multa de parte del Ministerio de Salud Pública.

"He escuchado muchas cosas que se dicen de mí, aunque no tengo redes sociales. Me hago cargo de lo que hago pero no de cosas que no hago. No me parece bien hacerme cargo de cosas que no hice y de hecho donde no estuve. En lo personal dejo en claro eso, atrás de esto hay muchas familias que sufren porque se mete a la gente en la misma bolsa. No se de donde sacaron tantas cosas que no son verdades", expresó a Último al Arco que se emite por Sport 890.

Consultado si hubo alguna información que no fue real, Bergessio dijo: "No voy a entrar en detalles, pero lastiman a muchas familias. Yo me hago responsable de mis actos, cada uno es adulto y sabe qué hace y qué no hace. Nunca tuve problemas de ningún tipo a lo largo de mi trayectoria y que se me ensucie no me gusta. Se cómo me tengo que manejar en una concentración, en un vestuario y es mi trabajo. Las cosas que se tienen que solucionar, se solucionaron puertas adentro y no me gusta estar hablando de cosas del equipo afuera. Todos queremos lo mejor para Nacional que está antes que cualquier individuo, no hay dudas".

Leonardo Carreño

Bergessio hizo un balance deportivo del 2020 de Nacional: "Las cosas se hicieron bien en un año complicado en el que los jugadores dejamos de lado el aspecto económico para que el club pueda salir de la pandemia. Hay que valorar todo, el grupo de jugadores está haciendo las cosas bien. Si hay un error se sancionará a los que tengan que sancionar. Fue un año bueno donde se hizo una buena cantidad de puntos más allá de no salir campeones de la Supercopa ni del Apertura, pero se llegó a cuartos de final de la Copa donde hacía mucho que no se llegaba y donde nos tocó enfrentar al mejor equipo de los últimos seis años en América, y fue una lástima cómo terminó. Ahora hay que terminar el año logrando el objetivo".

Sobre la confirmación de Jorge Giordano como entrenador del club expresó: "Me parece algo acertado porque verdaderamente Jorge trabaja bien, hizo las cosas bien y bien merecida está la continuación. Contento por él y ahora a tratar de cerrar el campeonato".

"Se dijeron cosas de Jorge y de mí que no son así, tengo buena relación con él, las cosas las hablamos personalmente, para adentro. En el fútbol hay gente que no quiere que esté tranquila la cosa para nosotros, no vamos a dejar que nadie le haga mal a Nacional", manifestó.

"El Chino ya sabemos lo que significa para cada jugador, es un gran ídolo que seguramente va a ayudar mucho", afirmó sobre el desembarco de Álvaro Recoba como nuevo ayudante técnico del equipo.

Leonardo Carreño

Bergessio evadió sistemáticamente las preguntas acerca del hecho de indisciplina del plantel y de su rol como líder del grupo para impedirlo. "Puertas adentro tuvimos reuniones, es un tema pasado y hay que mirar para adelante. Mis descargos ya los hice. Me hago cargo de mis actos y no de cosas que no hice. Lo que se habla internamente queda ahí. No me gusta que se digan cosas que no son. Solo queda saludar a la gente de Nacional, desearles feliz año y decirles que vamos a dejar todo para lograr el objetivo".