Las empresas que ganaron con la pandemia, qué cambios procesaron y cómo evaluaron las medidas del gobierno

La pandemia no le pegó a todas las empresas uruguayas por igual, según se desprende de una encuesta que divulgó el Instituto de Competitividad de la Universidad Católica (UCU). Además, casi tres cuartas partes de los negocios realizaron cambios durante el último año y para una buena parte de ellos el virus lo que hizo fue acelerar ese proceso. También se dieron ajustes en los vínculos con clientes, proveedores y en la forma de gestionar y reducir los costos operativos. Sobre las medidas del gobierno, las opiniones resultaron bastantes divididas.

Las llegada del virus se dio en marzo de 2020 y provocó el impulso de medidas por parte del gobierno consecuentes a ese hecho, buscando controlar el esparcimiento del virus y mitigar los efectos económicos surgidos de la crisis sanitaria. Estos cambios en el contexto, que se fueron produciendo a lo largo de 2020 y 2021, han tenido impacto en la economía local y puntualmente en las empresas uruguayas.

En ese contexto, el Instituto de Competitividad, realizó una encuesta entre el 23 de abril y el 18 de mayo para analizar cuáles fueron los efectos en las empresas uruguayas, así como las medidas tomadas por las autoridades gubernamentales. En total se obtuvieron 109 respuestas, conformando una muestra con representantes de empresas de diversos tamaños y de distintas edades

UCU

En cuanto a los sectores, el 18% de las empresas corresponden al sector comercio al por mayor y menor, el 16% a educación, servicios sociales y de salud, otro 16% a la industria manufacturera, un 11% tanto al sector comunicación, informática y software, como al sector de servicios de consultoría y luego, en menor porcentaje, se encuentran: logística, construcción, actividades primarias, turismo y restaurantes, enseñanza, entre otros.

Los efectos del covid-19

La primera pregunta de la encuesta buscó analizar el impacto del covid-19 en las empresas, a las que se les pidió que lo calificaran como positivo, negativo o neutro, según su caso particular. El 62% de las empresas afirman haber estado afectadas por el covid-19, aunque de ellas, el 30% menciona que el impacto fue positivo.

Al analizar el impacto en relación con el tamaño de las empresas, pudo verse que las empresas medianas fueron las que manifestaron, por un lado, haber tenido menos impacto y, por otro, haber tenido más impactos positivos, destaca el estudio del Instituto de Competitividad de la UCU.

"Resulta bastante razonable que una empresa mediana tenga, al mismo tiempo, la suficiente solidez respecto a una empresa pequeña y la suficiente agilidad respecto a una empresa más grande, como para adaptarse a los cambios en el contexto de manera que los fuertes impactos externos puedan o bien pasar desapercibidos o bien capitalizarse en oportunidades. Si este resultado lo comparamos con la edad de las empresas, vemos que de aquellas que manifestaron haber tenido impacto del virus, las que mayor ratio efecto positivo a negativo tuvieron fueron aquellas de mayor edad (empresas de mediana edad y empresas establecidas)", añade el relevamiento.

UCU

El área en el que mayor impacto tuvo el covid-19, según las respuestas de las empresas, fue en las ventas. El 60% de las empresas indicó que tuvo un impacto en sus ventas; de ellas, el 73% indicó que el impacto fue negativo, mientras que el 27% fue positivo. Resulta interesante comprobar que, en relación al total de la muestra, un 17% de las empresas logró aumentar sus ventas en este período. Las empresas jóvenes (uno a cinco años) fueron las que presentaron el mayor impacto en ventas (78%), de ellas, el 70% tuvo impacto negativo, pudiendo ser una razón que las empresas más maduras cuenten con mayor fidelidad de sus clientes y por lo tanto las ventas desciendan menos.

Los cambios que se procesaron

Si evaluamos los cambios que implementaron las empresas a partir del nuevo contexto, vemos que el 27% de las empresas no realizó ningún cambio, el 58% realizó pequeñas adaptaciones a su modelo de negocios y el 15% restante realizó cambios radicales, según el relevamiento.

Cruzando la respuesta sobre los cambios con el impacto del covid-19 puede observarse que la mayoría de las empresas que no implementaron ningún cambio, no se vieron impactadas por la pandemia.

En cuanto a los tipos de cambios específicos, 68 empresas proporcionaron ejemplos de los cambios implementados. La gran mayoría de ellas (60%) mencionó como gran cambio la forma de trabajo, señalando específicamente el teletrabajo y la incorporación de la virtualidad en reuniones tanto con clientes como con colaboradores. La presencia de la tecnología y la digitalización es una constante en los cambios introducidos por las empresas en este tiempo de pandemia, ya que, además de modificar la forma de trabajo, permearon en los canales de venta de las empresas y en la comunicación con los clientes.

En algunos casos, se mencionó específicamente que los cambios introducidos no fueron consecuencia enteramente de la situación del contexto, sino que ya estaban previstos y lo que hizo la pandemia fue acelerarlos.

Otro de los cambios más mencionado tiene que ver con la incorporación de un mayor detalle y cuidado en la gestión, con más participación de directores en la operación diaria, la revisión exhaustiva de costos, eliminación de gastos no relevantes, tercerización de actividades no claves de la empresa, etc.

Según las respuestas, existieron empresas que incurrieron en estudios, análisis o investigaciones para poder identificar lugares en los que recortar costos, nuevos nichos de clientes para enfocarse, o entender correctamente el perfil de los proyectos en los que estaba embarcada la empresa.

Por otro lado, algunas empresas mencionaron que los cambios en sus operaciones fueron debido a la incorporación de protocolos sanitarios, lo que impactó en horarios de trabajo o costos adicionales.

En lo que respecta a la colaboración, el primer actor que aparece relevante son los clientes: el 53% de las empresas aumentaron la misma con ellos durante la pandemia. Los proveedores también se destacan como actor fundamental en el caso de las empresas establecidas (más de 25 años), en donde el 67% declaró que aumentó su colaboración con los proveedores. En este caso, es de esperar que aquellas empresas que se encuentran desde hace más años en el mercado tengan una relación más sólida y estrecha con sus proveedores.

Cómo evaluaron las medidas del gobierno

Consultadas sobre los apoyos dados por el gobierno (respondieron 7 de cada 10) para mitigar los efectos de la pandemia, el 33% de las empresas contestaron que fueron suficientes, logrando cubrir todas las necesidades del sector. Por otra parte, el 36% de las empresas manifestaron que el apoyo logró cubrir áreas clave, pero no fue suficiente, y el 19% de las empresas manifestaron que no fue suficiente el apoyo, no llegando a cubrir áreas clave.

UCU

En el otro extremo, el 12% de las empresas manifestaron que aun cuando el sector fue afectado gravemente, las medidas del gobierno fueron inexistentes.

En lo que respecta al tipo de apoyo recibido, una amplia mayoría de las empresas mencionó la flexibilidad en los seguros de paro y los seguros de paro parciales, así como los subsidios otorgados a empresas a los que se les bajó el aforo permitido. Otro apoyo mencionado fue el de la flexibilización al pago de haberes y la facilitación de trámites.