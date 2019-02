Las enseñanzas de Sergio "Maravilla" Martínez para emprendedores

Defenderse, golpear, caer; ponerse de pie, aprovechar las oportunidades y nunca rendirse.

Esas fueron algunas de las lecciones que dejó el ex boxeador argentino de 44 años, Sergio “Maravilla” Martínez en el America Business Forum. Campeón mundial de boxeo en peso mediano, se retiró hace cuatro años pero coquetea con su regreso al ring.

Martínez contó su historia personal, sus comienzos en el boxeo y su “sueño frustrado” de ser futbolista. También habló de las ganadas y las perdidas, los diez cinturones mundiales que obtuvo durante su carrera y no sabe con exactitud en dónde los tiene guardados -haciendo notar que los reconocimientos no son todo-, pero narró una dura situación que le tocó vivir en una pelea ante el boxeador inglés Richard Williams en el año 2003.

Los asistentes al foro pudieron extraer algunas enseñanzas de su charla. “Estaba mi papá afuera, 48 horas antes había hablado con él y le había dicho que no se me iba a escapar la oportunidad. En la primera caída, me levanté muy rápido y mi cabeza estaba por Saturno. No sabía qué pasaba. Veía adelante mío a un hombre haciendo señas. Sentís una sensación placentera cuando te noquean”, relató. Agregó “de repente me desperté, miré a mi izquierda porque estaba mi padre y sentí la vergüenza más grande de mi vida. Mi viejo estaba congelado. Se me cayó la cara de vergüenza cuando lo vi. Fue el trampolín que necesitaba”, afirmó.

Luego de esa caída y aquel cruce de miradas con su padre, Martínez modificó su estrategia: “Supe que tenía que cambiar el plan de la pelea. Hay veces que tenemos que cambiar de plan. Esto sirve para la gente emprendedora: a veces estamos por el camino equivocado”, resumió.