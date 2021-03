Las exportaciones de bienes volaron en febrero con crecimiento de casi 20%

En febrero, las solicitudes de exportación de bienes incluyendo zonas francas, totalizaron US$ 690 millones, lo que implica un aumento del 17,6% en términos interanuales. Esto se explica por el aumento en las colocaciones subproductos cárnicos, trigo, lácteos, madera, celulosa, margarina y aceites, otros alimentos y vehículos, informó Uruguay XXI.

En el acumulado de los dos primeros meses del año, las exportaciones totalizaron US$ 1.345 millones, casi 15% por encima de lo exportado en enero-febrero de 2020.

Las ventas al exterior de trigo se ubicaron en U$S 21 millones, siendo esta cifra más del doble de lo exportado en febrero de 2020. Este aumento tan significativo se debe a las mayores ventas hacia Brasil -único destino de exportación de febrero 2021-, dado que en enero de 2020 se exportaron U$S 10 millones. En cuanto al precio del trigo, se observa un aumento de 20% en la comparación interanual. En el acumulado de 2021, las exportaciones de trigo se sitúan en US$ 55 millones, casi cuatro veces mayor en la comparación interanual.

Las ventas externas de celulosa del mes aumentaron 9% interanual, totalizando US$ 103 millones. La participación de este producto en el monto total exportado para el pasado mes alcanzó el 16%, además de obtener el segundo lugar en el ranking de productos exportados de febrero. En enero-febrero de 2021 totalizaron US$ 178 millones, guarismo 11% inferior al registro del mismo período de 2020.

La carne bovina fue el principal producto de exportación en el segundo mes de 2021. Las exportaciones de este producto totalizaron US$ 134 millones, pautando una disminución interanual de 1%. Este leve aumento se explica por las mayores ventas hacia China, según el informe oficial. Como se observa en la imagen adjunta, durante el bimestre enero-febrero se observa un fuerte dinamismo de crecimiento para la mayoría de los productos de origen agropecuario, en línea con la fuerte valorización de estos productos en los mercados internacionales.

Las exportaciones de lácteos -cuarto producto en el ranking de las exportaciones del mes presentaron un aumento de 31% en la comparación interanual, alcanzando un total de US$ 45 millones. Esto se debe a un mayor monto exportado hacia Brasil -siendo casi cuatro veces superior al monto exportado en 2020- y China. La leche en polvo fue el producto que destacó el incremento de las colocaciones en este sector, siendo 39% superiores a las de febrero de 2020. En el acumulado de 2021, las ventas se situaron en US$ 103 millones, 11% superior al acumulado enero-febrero de 2020.

China y Brasil con fuerte crecimiento

Al analizar las exportaciones por destino se observa que China fue el principal mercado de exportación, situándose en US$ 122 millones -guarismo 79% superior a febrero de 2020- representando el 25% de las exportaciones totales de bienes de Uruguay ese mes. Este aumento se explica por las mayores colocaciones de carne bovina -principalmente carne congelada-, que sumaron US$ 67 millones versus los US$ 46 millones de igual mes del año pasado.

Brasil tuvo una participación de 23%. Las ventas hacia ese destino aumentaron 50% interanual en febrero y se ubicaron en US$ 111 millones. Las exportaciones de leche y nata, vehículos, malta y cebada crecieron sensiblemente. En conjunto, estos productos representaron el 41% de lo exportado a Brasil en febrero.