Las hermanas Wanda y Zaira Nara compartieron secretos al aire en un ciclo de streaming

La asociación dinámica de las hermanas Nara indudablemente destaca como una de las más perseguidas por los medios de comunicación y apreciadas por los usuarios, quienes se sumergen en el disfrute de sus anécdotas y comentarios cada vez que comparten escenario. En este jueves memorable, Wanda y Zaira sorprendieron gratamente a sus seguidores al coincidir en una transmisión en vivo, dejando sin tema por explorar.

Este emocionante reencuentro tuvo lugar en el programa "Rummis", un ciclo que cautivó a la audiencia durante dos semanas consecutivas en La Casa, la plataforma de streaming, bajo la conducción de Zaira, acompañada por Lizardo Ponce, Cachete Sierra, Lola Latorre, Juariu y Leandro Saifir, transmitido en vivo desde la encantadora Punta del Este. Fue allí donde la modelo realizó una videollamada a su hermana, destapando temas que nunca antes habían salido a la luz pública.

En el transcurso de la entrevista, Wanda compartió con reveladora sinceridad que la madrugada del miércoles la mantuvo despierta hasta las seis de la mañana grabando el videoclip de su próximo tema musical. "Solo les diré que está en otro idioma, ni italiano ni inglés. Mauro (Icardi) me ayudó con una frase de la canción que me dejó reflexionando, ya que decía: 'Si no me contestas, tengo listo tu reemplazo'. Yo pensé, ¿cómo querido?" confesó la flamante ganadora del Bailando italiano.

Además, Wanda, quien llegó a Buenos Aires en las últimas horas junto al futbolista, compartió una anécdota divertida de cuando aún eran amigos antes de convertirse en pareja. "Éramos muy amigos, él me contaba con quién salía, yo le decía que estaba separada. Lo que me empezó a gustar es que él me tiraba frases que me dejaban pensando, era muy Rolón, muy moderno", aseguró la mediática. "Éramos muy amigos, pero había como una onda en el aire. No sabía si era solo yo o ambos, o si sería uno más, porque él se estaba conquistando a media Europa en aquel entonces", agregó.

"Él me contaba, tenía cuatro celulares porque los dividía por continentes, ¡una locura! Éramos amigos, pero yo ya empecé a actuar. Una vez lo invito a un barco donde éramos varios, no mencionaré nombres para evitar herir susceptibilidades. Mi exmarido (Maxi López) estaba presente, esa famosa foto donde todos estábamos ahí. En un momento, Mauro me dice: 'Te dejo este teléfono aquí, voy a buscar un parlante'. Me quedo sola en la cubierta, él en ese entonces tenía dos teléfonos: uno auténtico para el trabajo y otro de "las chongas", donde guardaba contactos de manera, digamos, más informal. En un instante de audacia, miré a un lado, luego al otro, y lo arrojé al agua".