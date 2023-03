Las historias de Lorena Ponce de León y Maru Botana que inspiraron a las emprendedoras uruguayas

A las 18:30 horas del martes la lluvia por fin daba tregua a la sequía. A pesar del chaparrón las mujeres suben constantemente las escaleras que las llevan al ballroom del hotel Hyatt. En medio del tumulto se abre un círculo en el que se concentra la atención, allí está la fundadora del programa Sembrando, Lorena Ponce de León y la directora ejecutiva del programa Andrea Belollio. Juntas reciben y saludan a todas las invitadas que se acercan con una sonrisa. Todas llegan con la misma ilusión conocer las historias de la fundadora del programa Sembrando y de la empresa Identidad Paisajismo, Lorena Ponce de León, y de la empresaria gastronómica argentina Maru Botana.

En la previa all plato fuerte de la noche, Andrea Bellolio dedicó unos minutos a exponer los logros y proyectos de Sembrando, que son muchos. El Programa se encamina este año a recorrer nuevamente todo el país. La directora ejecutiva confesó que ese fue el modo que encontraron para estar cerca de todas y poder crearles soluciones a medida para impulsar sus emprendimientos y llevarlos al siguiente nivel, siempre de la mano de sus 250 mentores.

Además, Sembrando recurre a alianzas estratégicas para impartir cursos de inglés, redes sociales, administración de empresas, tecnología y reciclaje para capacitar a las empresarias en las áreas en las que suelen tener más dificultades. Estos cursos que se impartieron en 2022 volverán a implementarse este año.

Las ferias internacionales son otras de sus verticales de trabajo. Dubai, San Pablo, Canberra y Buenos Aires son algunos de los destinos que recorrieron para ofrecer los productos de las empresarias uruguayas y concretar exportaciones. A niovel local esas ventas se reflejan en el acercamiento de productos de las marcas de Sembrando en grandes puntos de venta como Disco, Tienda Inglesa, Farmashop, Britt Shop en Aeropuerto de Carrasco y el sitio web de Santander Puntos.

Más adelante Gabriela Firpo, embajadora de Mujeres al Mundo y referente de HSBC se refirió al programa liderado por el banco que tiene por objetivo también llevar a las muejres emrpesarias al siguiente nivel a través de propuestas personalizadas. "Nuestro boejtivo es lograr proyectos exitosos liderados por mujeres", resaltó.

De las páginas amarillas a la creación de Sembrando

"Se van a sorprender", dijo Andrea Belollio antes de darle paso a la fundadora de Sembrando, Lorena Ponce de León, a contar su historia de emprendedurismo. A continuación Ponce de León se refirió a sus recorridas por el país, contó que pudo hablar con mucha gente y conocer de primera mano sus realidades. "Me encontré con mucha gente con ganas de hacer cosas, pero no saber cómo y eso nos pasa a tantas", aseguró y remarcó que a la hora de instruirse "la educación nos prepara muy bien para pedir trabajo, pero de repente no nos prepara para poner lo propio".

Foto: Leonardo Carreño.

Lorena Ponce de León contó su historía en Sembrando

Luego de haber participado en la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay (OMEU) y también en Endeavor, Lorena Ponce de León y su equipo investigaron que 140 organziaciones se dedicaban al emprededurismo, pero el 80% estaba en Montevideo y solo el 20% llegaba al interior. "Con mi marido y con el equipo tenemos esa obsesión por la descentralización", reconoció en referencia al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y destacó que ese fue el puntapié para que Sembrando se lanzara a ofrecer soluciones a las emprendedoras en todo el país.

Este camino también llevó a Ponce de León a recordar sus raíces como empresaria desde hace 20 años. Técnica forestal, escuela de jardinería, luminotecnia y una profesionalización en paisajismo en Argentina son algunos de los diplomas que ostenta la empresaria. "Cuando yo ofrecía lo que tenía para dar los clientes no sabían qué era el paisajismo", reconoció y se dio de lleno con el desafío de crear la necesidad del paisajismo para que los clientes lo quisieran consumir. Con tesón heradada de su madre y compartida con su hermana, Ponce de León no se rindió y recorrió los estudios de arquitectura para contar a qué se dedicaba e incluso ofreció los servicios de Identidad Paisajismo en las páginas amarillas. "Una vuelta me llamaron por haberme visto en las páginas amarillas y me preguntaron si yo pintaba paisajes", contó entre risas dando cuenta del desconocimiento que existía sobre su profesión.

Más adelante la pequeña empresa que comenzó con su socia acomodando jardines tuvo el gran desafío de trabajar en el Hipódromo de Maroñas y a ese desafío se le fueron sumando otros cada vez más ambiciosos como el jardín vertical más grande del país en el edificio Celebra de Zonamerica. Loli como suelen apodar a la empresaria exhibió su trabajo con fotos de deslumbrantes jardínes y áreas construidas por Identidad Paisajismo.y concluyó su ponencia haciendo hincapié en la importancia de capacitarse y perseverar para lograr los objetivos. "Queremos que estos dos años de trabajo que nos quedan sean de mucho trabajo y, sobre todo, de mucha eficiencia", concluyó la fundadora del programa.

Una historia de éxito y la apuesta por seguir emprendiendo

Maru Botana nunca imaginó que su nombre iba a ser reconocido por todos. No soño con ser famosa ni con una historia de reconocimiento profesional. Maru Botana soñaba con tener hijos. De su infancia recuerda habitaciones llena de bebotes y las tortas que cocinaba para vender a sus vecinos para tener su propio dinero.

Su padre, médico, la alentó a estudiar administración de empresas, a pesar de que su deseo era ser maestra jardinera. "Te vas a morir de hambre", le dijo su padre y ella le hizo caso. Sabía que se iba a aburrir si trabajaba en una empresa, pero aún así estudió y hoy agradece tener esos conocimientos. "Sobre todo en tema de costos", reconoce la empresaria.

Cocinar fue su pasión y su sueño de tener hijos se cumplió. Tuvo ocho "todos distintos" dijo con gracia en un monólogo que mantuvo a todo el auditorio pendiente durante más de 40 minutos y en el que también se refirió a su momento más oscuro (el fallecimiento de su hijo Facundo) y a la necesidad de salir adelante ante los obstáculos de la vida.

Botana repasó su carrera profesional que empezó con la oferta del prestigioso chef Francis Mallmann para integrar su staff de mozas. "Yo no quiero ser moza, quiero ser cocinera", le dijo Maru y aconsejó a las presentes igual que lo hace con sus hijos: "El no está asegurado, siempre hay que preguntar". Mallmann dio el brazo a torcer—años después se enteraría que fue porque Maru le gustaba y no por sus dotes gastronómicos—. Después llegaría Utilísima, su debut televisivo que la hizo llegar a los hogares de Argentina y la región. "Me encanta que me saluden por la calle, que me pidan fotos", confesó.

Aficionada al ejercicio y a las redes sociales, Botana tiene un local recién inaugurado en Pilar, Buenos Aires y ya proyecta un nuevo local en Barcelona. Eso no es todo en sus planes también está ayudar a los emprendedores gastronómicos que trabajan en redes sociales a escalar de su mano. "Me encanta ser madrina y acompañar", reconoció la empresaria que reconoce que su día debería durar más horas o que tendrían que existir "varias Maru Botana" para poder abarcar todos los proyectos que desea con un espíritu emprendedor incansable y contagioso.