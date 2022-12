Las historias de O'Neill tras hacerles dos caños a Rotundo y tres a Gattuso

Fabian O´Neill fue un mago adentro de la cancha, capaz de hacer lujos y gambetas que a pocos le salían. Así fue como en un clásico le hizo dos caños a Nicolás Rotundo y, al poco tiempo, le hizo tres al mediocampista italiano Gennaro Gattuso.

A Rotundo se lo hizo en un clásico en 1995. Fabián O’ Neill lo agarró a su compañero, el "Ñato" Juan Martín Parodi en el vestuario y antes de salir a jugar el clásico le anunció algo que minutos después cumpliría en la cancha. El partido estaba plagado de tensiones, pero el "Mago" O’Neill le dijo a Parodi la misión con la que salía al campo de juego: tirarle dos caños a Rotundo. La primera pelota que tocó pasó enseguida por entre las piernas del mediocampista de Peñarol. Pero no fue la única. Rotundo terminó expulsado.

La anécdota fue contadoen el libro Hasta la última gota, de los periodistas Federico Castillo y Horacio Varoli, que en un pasaje recuerda cómo O'Neil le anticipó a Nelson Abeijón que le haría dos caños al volante de Peñarol. "Pero Fabián, ¿por qué no hacés un gol que es mejor?", le preguntó su compañero. "Abejita, yo le encajo dos caños y vamos a jugar con uno más", respondió.

Luego, jugando para Cagliari, Gustavo Méndez y Abeijón molestaron a O' Neill con que no le iba a poder hacer un caño a un joven Gattuso que por entonces jugaba en el Salernitana. Tanto se enojó, que prometió hacerle los tres caños.

Efectivamente se los hizo Gatusso lo increpó. “Mirá que ya no te aguanto más “, le dijo, en italiano, según recuerda O' Neill. “¿Y para qué me marcás?”, le respondió el uruguayo. “Non te soporto piu”, dice O' Neill que le dijo Gatusso. “Si usted no me soporta piu, no me marque más”, remató el 10, según cuenta el libro.