Las historias de Tito Ferro: cuando le dejó doliendo la mano a Forlán y lo que dijo de JR cuando al volante lo pedían en Fénix

Raúl “Tito” Ferro, quien fue uno de los 50 reconocidos por la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) en la premiación “Distinción MUFP” para los jugadores que se retiraron entre 2018 y 2021, repasó algunas de sus historias durante su carrera.

El exvolante actualmente se dedica al rubro agropecuario, vive en el campo, y asesora a futbolistas en inversiones en ese sector.

Foto: Leonardo Carreño.

Con el premio de la Mutual

El duro apretón de mano a Forlán

Ferro recordó una anécdota con Diego Forlán, con quien se reencontró en el evento de la Mutual.

“Miraba a Diego el otro día y me acordaba de una que me hizo hacer el “Pelado” Rosario (Martínez) que fue mortal”, dijo a La Quinta Tribuna de AUF TV al repasar un partido de Fénix vs Peñarol que se jugó en el Franzini.

“Diego viene y me acuerdo que Rosario me dijo: ‘Lo único que te pido es que le aprietes la mano a Diego, pero que lo aprietes que sufra’”. Yo a Diego lo veía en los partidos de Europa, Manchester, Atlético, la selección. Y Diego viene y me dice: ‘¿Cómo andás, Tito?’. Y yo le doy la mano y se la apreté, se la apreté para buena”, contó.

“Me acuerdo que estaba Martín (Ligüera) también y a Martín le daba vergüenza porque yo le estaba contando y Diego nos miraba y se agarraba la manito, me acuerdo hasta hoy”, agregó Ferro. “Y Martín me decía: ‘No me mirés, no me digas nada porque me conoce y me va a decir que fui yo que te mandé a que le aprietes las mano’. Y fue el Pelado Rosario el que me mandó. ¡Pobre Diego!”.

“Son cosas que se les ocurrían a Rosario”, dijo sobre el desaparecido entrenador que lo dirigió en Fénix.

Tito Ferro en Fénix

Sobre los mejores años de su carrera, Ferro recordó al Danubio de 2006/2007 cuando fueron campeones, también su ciclo en Nacional en 2010/2011, su paso por México en Veracruz, y en Atlético Rafaela de Argentina. “Fueron años hermosos que quedan en la retina y nunca se te olvidan”, dijo.

Las anécdotas con JR Carrasco y su versión sobre cuando lo pedían en Fénix

Consultado por si había coincidido con Manuel Ugarte en Fénix, dijo que así fue, cuando el hoy 5 de la selección uruguaya era un juvenil que debutaba en Primera con 15 años.

Inmediatamente repasó las anécdotas con Juan Ramón Carrasco. “Con Juan Ramón tengo para hacer un libro”, dijo.

Entró Tito Ferro por Ugarte que se fue sentido tras aguantar varios minutos dolorido pic.twitter.com/ZhqWWpe5t5 — Sebastián Amaya (@sebaamaya) April 7, 2019

Y dio su versión sobre lo que dijo JR de los hinchas de Fénix que pedían a Ferro, un rústico marcador, en lugar de Ugarte, de pie más afinado.

“Él (Carrasco) dijo que la gente de Fénix pedía a Tito Ferro y estaba jugando Manu Ugarte. Eso no es así, es mentira, no es cómo él lo dice”, contó.

Además, recordó que a Ugarte “lo hizo debutar Rosario (Martínez) con 15 años”.

Tito Ferro

“La gente de Fénix me pedía cuando él (Carrasco) llegó. Cuando él llegó, yo andaba bien y la gente decía Tito Ferro y 10 más. Y en la primer práctica me dice: ‘Tito, mirá que yo no te veo como en Nacional’. Y yo le digo: ‘Juan, 12 años después me estás hablando, no voy a ser el mismo’”.

“No, pero yo te quiero ver mejor”, le dijo Carrasco.

Luego, Ferro estuvo cuatro partidos afuera. Fénix peleaba el descenso y se salvó en el último partido ante Torque. “Ahí la gente me pedía, era la verdad. Y Ugarte estaba en Tercera división, Juan lo tenía en Tercera. Ahí la gente lo insultaba, me pedía, y después me puso”, contó Ferró.

El exvolante contó otra anécdota con JR.

“Partido contra Liverpool en Belvedere. El Liverpool de Pezzolano. Nos hicieron cuatro o cinco goles me parece. Viene Juan y me llama al vestuario para hablar. Yo no jugué, puso un defensa de volante para no ponerme”, contó.

Camilo Dos Santos

Tito Ferro

Carrasco lo llamó y le dijo: “Escuchame una cosa Tito, ¿vos no le hablas a tus jugadores?”.

“¿Por qué me decís que no le hablo?”, le preguntó el jugador.

“Sí, sí, la jugada, el 5 se la da al 8, el 8 al 9, pasa al 8, vos sabés la jugada”, fue la respuesta del DT. “Y me decía: “Qué divino lo tuyo””, agregó Ferro.

“Y yo: ‘¿Qué querés que haga, Juan? Yo les digo, pero adentro de la cancha es difícil’”.

En ese momento, Carrasco le dijo: “Porque si no voy a tener que hacer lo que dice la gente”

“¿Y qué dice la gente?”, le preguntó Ferro. “Que te ponga a vos”, fue la respuesta de JR.

En Nacional

El volante también contó cómo era trancar con la cabeza, una de las jugadas por la que se lo recuerda. “Yo iba con todo para que no pasara el rival”, señaló. “La familia me decía: ‘Te vas a quebrar el pescuezo’”.

Ferro también repasó su paso por Nacional. “La etapa fue hermosa en Nacional, fue hermoso lo que viví”.