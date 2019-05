Las incógnitas que quedan en el caso Lola pese al procesamiento del Cachila

No se sabe quién fue. No se sabe quién la mató. Y no se sabe por qué: es decir, cuál fue el móvil que llevó a la atrocidad. El caso del homicidio a Lola Chomnalez ocurrido en el balneario Valizas el 28 de diciembre de 2014 está lejos de cerrarse, pese a que esta madrugada la jueza Rossana Ortega dio lugar al pedido de procesamiento con prisión del fiscal del caso, Jorge Vaz, contra el Cachila, un hombre de 33 años que vivía en Rivera con su familia.