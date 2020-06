Las nuevas reglas de los bares y las casas más lindas de Uruguay

Hola. Bienvenido a este Pícnic! húmedo y brumoso pero igualmente delicioso. La consigna de hoy es la creatividad y esta vez combinada con responsabilidad. Es cierto que el virus nos complica la vida, es cierto que en este país lo hemos contenido bien, pero es igual de cierto que estamos muy lejos de poder relajarnos. Ya hemos visto la película en otros lugares y sabemos que no tiene un final feliz. Así que te invito a disfrutar del cine, del teatro, de las fotografías a cielo abierto, de un buen vino en casa con amigos e incluso de una escapada segura. Son muchas las actividades que podemos disfrutar con distanciamiento social, frío, humedad y hasta con lluvia. Aviso, por las dudas, que yo soy team invierno y a mucha honra. Solo hace falta un abrigo, un chocolate o té caliente y un poco de voluntad para salir a combatir a las temperaturas bajas. Tenemos el privilegio de vivir en un rincón del planeta en el que hay cuatro estaciones. A disfrutar entonces de este invierno, con libro y frazada incluida, y de fondo Follow the Sun de Xavier Rudd. Soy Carina Novarese, te agradezco que estés ahí y tus sugerencias y datos, que me podés enviar por acá.

Albariño: un viaje de Galicia a Uruguay con final feliz

La cepa es originaria de Galicia pero la humedad atlántica uruguaya la adoptó con gran éxito, tal como se explica en este reportaje de Sebastián Panzl que recorre orígenes, historia y particularidades de un vino que está de moda en los mercados más exigentes. Son varias las bodegas locales que apostaron a esta cepa que produce blancos frescos y la jugada tuvo éxito; hace pocos meses el master of wine Tim Atkin anduvo por aquí y se sorprendió por el nivel de los albariños, hasta el punto que dijo que son los mejores del mundo para consumir fuera de España. El británico le dio el mayor puntaje en blancos a dos de Maldonado: Cerro del Toro Albariño Sobre Lías 2019 y Garzón Petit Clos Block #27 Albariño 2019. Pero hay varios para probar, incluyendo el muy buen Bouza (la bodega que introdujo la cepa) y el Casa Grande.



Hablando de vinos, te recomiendo que leas esta muy buena nota de Juan Samuelle en la que repasa la batería de medidas que se están preparando para rescatar la cultura de beberlo con moderación, lo que incluye la producción de variedades con menor graduación alcohólica.

Recreo

jóvenes afincados en la zona de Punta del Este, cuando decidieron crear la feria Lxs Recolectores, un encuentro que se realiza domingo por medio en la parte exterior del restaurante Oliva y Sal, en Punta Ballena. La consigna es comer algo rico ahí o llevarse uno de los menús o uno de los muchos productos derivados, en buena parte, de la recolección de frutos autóctonos y hongos. Mermelada de arazá o guayaba (o la pasta frola con estos dulces), jalea de membrillo, chutney picante de higo chumbo y tomate, son algunas de las delicias que hace Martina Alonso. Acompaña el café de especialidad de los ex El Popu (el espacio montevideano que cerró en medio de la pandemia), cervezas artesanales y vinos locales. Los platos varían cada semana. El domingo pasado había tarta de sirí, guiso de lentejas, curry de garbanzos y unos dulces seductores con una carrot cake poderosa al frente. Prueben los panes de masa madre, el yogur y mascarpone casero de Charly. Por más datos vayan al A tiempos “diferentes”, soluciones diferentes. Esto fue lo que pensó un grupo de, cuando decidieron crear la, un encuentro que se realiza domingo por medio en la parte exterior del restaurante Oliva y Sal, en. La consigna es comer algo rico ahí o llevarse uno de los menús o uno de los muchos productos derivados, en buena parte, de la. Mermelada de(o la pasta frola con estos dulces), jalea de membrillo, chutney picante de higo chumbo y tomate, son algunas de las delicias que hace Martina Alonso. Acompaña elde los ex(el espacio montevideano que cerró en medio de la pandemia), cervezas artesanales y vinos locales. Los platos varían cada semana. El domingo pasado había tarta de sirí, guiso de lentejas, curry de garbanzos y unos dulces seductores con una carrot cake poderosa al frente. Prueben los panes de masa madre, el yogur y mascarpone casero de Charly. Por más datos vayan al Instagram de Martina

La picada

Casas con encanto. María Noel Maissonave y su hija Federica emprendieron la aventura de encontrar casas encantadoras desperdigadas por todo Uruguay, para luego contar sus historias íntimas, en imágenes y palabras. “En este libro he descubierto cómo la historia detrás de una casa o de un objeto, o la historia de sus habitantes, de sus antepasados, de sus visitantes, se está revalorizando y el pasado ha ido ganando cierto protagonismo ante la modernidad”, dice Maissonave. Logró integrar diversos estilos arquitectónicos para rescatar patrimonio nacional y estilo de vida de casas verdaderamente hermosas. El libro se puede comprar directamente en su cuenta de Instagram.

Si te gustan las series de hospitales y médicos, te recomiendo este documental seriado. Lenox Hill te permitedel famoso hospital de Nueva York: dos cirujanos cerebrales, un médico de la sala de emergencias y una obstetra residente jefe. Y lo que pasa en Lenox Hill no tiene mucho que ver con las series de médicos.Esta vez por Netflix y para sumarse a una de las obsesiones del cine hollywoodense: Vietnam.es la nueva película del icónico director. “Está claro que lanunca ha sido la mejor amiga del buen Spike, pero en general ha sorteado ese obstáculo con tino y gracia. Sus películas siempre bordean la temblorosa línea entre, y en general sale bien parado”, dice Emanuel Bremermann sobre el nuevo filme





La historia en libros. Cuatro muy buenas recomendaciones de libros que recorren la historia nacional desde los orígenes de este país, son las que encontrarás en esta nota. Si nunca lo leíste no dejes pasar La historia de la sensibilidad en el Uruguay de José Pedro Barrán, de por sí una rareza porque ha sido un best-seller desde hace 30 años y no por casualidad; la investigación de Barrán permite entender un poco más quiénes somos y cómo sentimos los seres que nos identificamos como uruguayos.

Maxi de la Cruz inauguróen el que el público puede comprar la entrada y además unaque se le envía a domicilio el día del show. El 4 de julio sigue con el. Las entradas cuestan $600 y se pueden comprar por Abitab.. Si la lluvia da tregua, el Espacio de Desarrollo Armónico planea realizar una, al atardecer. La cita es mañana jueves 25 de junio de 17 a 18 y tiene un costo sugerido de $400. Para inscribirse o recibir más información, comunicarse a espacio@espaciodesarrollo.org. uy o al 2410 5304.Ya hay varios puntos de Montevideo en los que se pueden visitar fotogalerías a cielo abierto del; entre ellas está la que se ubica en el Parque Rodó, dedicada a la, disponible hasta el 31 de agosto.

Por $250 por mes podés formar parte de l club de libros de la editorial nacional HUM y elegir uno de losque cada mes ponen a disposición de los socios. HUM tiene un catálogo hermoso de talentos uruguayos conocidos y no tanto, pero que siempre vale la pena descubrir. Podés escribirles a hola@clubhum.com Si extrañás el cine (como yo), te recomiendo que pases un buen rato escuchando a los muchachos de Santas Listas . Nicolás Tabárez, Emanuel Bremermann y Pablo Staricco son periodistas (los dos primeros de la casa, disclaimer) y llevan adelante este podcast que recorre el cine desde la mirada de, con paradas en todas las épocas y estilos. En el último episodio invitaron a la escritora Inés Bortagaray para hablar de las películas de tu vida. Cortos en Cartelera es un espacio de Sodre dedicado a la difusión deSe ven por YouTube, y ahí mismo es posible activar un recordatorio que te alerta cuando hay estrenos. El sábado 27 se podrán ver cuatro nuevas producciones.Estelo escribí una mañana tempranera y una tardecita húmeda al ritmo de unaque hizo el mismísimo señor. Son las 50 mejores voces femeninas. No nos vamos a poner a discutir si están todas pero escuchar a, al lado de, le hace bien al alma.

Las casas del árbol

Comienzan a abrir sus puertas “escapes” ideales para el fin de semana. Yo prefiero los lugares que privilegian el aire libre, incluso con este frío que se estrenó oficialmente el 21. La Vigna Ecolifestyle es un establecimiento ubicado muy cerca de Colonia Suiza y Colonia Valdense, que combina ecogranja, posada, com ida casera y local, huerta orgánica y quesos que se hacen allí mismo.

De todo esto esto pueden disfrutar los huéspedes, además de un desayuno casero en la cocina de campo y una cena familiar en la bodega, con productos y vinos locales. Los sábados se suma el Mercado de la Tierra (de 9.30 a 12.30) que se monta en el predio y suma la oferta de productores agroecológicos: desde frutas y verduras de estación hasta quesos, conservas y briceletes (las galletas típicas de la zona). Los precios van de U$S 100 por una doble a U$S 160 por una habitación familiar para cuatro, desayuno y cenas (sin bebidas) incluidas. Acá tienen más datos.

Así es un bar de la nueva normalidad

Mesas separadas, no más de cuatro personas en cada una, barras canceladas, nada de baile ni toques de banda ni shows de standup ni DJs tocando música, al menos por ahora. Hay muchas nuevas reglas a la hora de salir de copas o picoteo y hay que respetarlas. Estas son las medidas para combatir la expansión del covid-19 si decidís salir de noche.

The end

En estos días leí un artículo en el que se explora cómo la adversidad tiene sus beneficios sociales, porque en momentos de crisis el ser humano logra sacar lo mejor de sí para colaborar en comunidad, algo que no abunda en estos días. Ya lo dijo Sebastian Junger, escritor y periodista, autor de La Tormenta Perfecta y de Tribu: "A los humanos no les importan las dificultades, de hecho prosperan con ellas; lo que les importa es no sentir que son necesarios. La sociedad moderna ha perfeccionado el arte de hacer que las personas no se sientan necesarias".

Me despido al ritmo de Joni Mitchell y sus nubes, porque en la letra de Both sides now descubro otra de las claves de la actitud que ojalá todos pudiéramos adoptar en estos tiempos: las nubes siempre están, para nublarnos o para dejar pasar la luz. Hoy me robo un rayo de luz. Te saludo y te espero el miércoles que viene.