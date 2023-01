Las precios del ganado suben y hay cautela para vender soja

Un nuevo cierre semanal de actividades en el mercado de los principales rubros productivos en Uruguay muestra diferentes escenarios: los valores se afirman para el ganado gordo y la reposición, en un mercado climático; predomina la cautela en la comercialización de soja, con la falta de agua como gran condicionante; y la demanda por lana se mantiene firme y los precios se robustecieron en dólares, por quinta semana consecutiva.

Limitada oferta de ganado

El mercado del gordo sigue muy limitado en oferta. Los ganados especiales son cada vez más escasos. El panorama es de firmeza a pesar de la baja actividad, con niveles de faena muy por debajo de los dos años anteriores.

Sigue la disparidad entre industrias. En general las entradas están ágiles, en torno a una semana. Alguna planta mejor comprada está dando entrada para la primera quincena de febrero y pasando valores por debajo de los que se están manejando y cerrando negocios.

A pesar de la fuerte dependencia del agua, los precios se afirman entre US$ 3,40 y US$ 3,50 por kilo en cuarta balanza para novillos bien pesados, con propuestas puntuales arriba de ese valor. Se han concretado ventas de vaquillonas especiales arriba de US$ 3,40. Y por vaca gorda se alcanzan los US$ 3,20. Se espera que las lluvias colaboren a que el gordo pueda seguir subiendo algún centavo más.

“Está muy disociado la parte comercial con la parte climático-forrajera (…) marcando una firmeza de mercado en todo lo que respecta al vacuno, con mucha limitante de oferta y pocas expectativas de que se produzcan gorduras nuevas en el corto plazo, lo que habla a las claras de una gran incertidumbre para lo que pueda ser la oferta para los próximos meses inmediatos”, señaló Gustavo Basso, director de Gustavo Basso Negocios Rurales.

Juan Samuelle

La faena, en bajos niveles al inicio de 2023.

Más allá de que la faena va repuntando gradualmente (37.998 vacunos la semana pasada), la actividad de los frigoríficos en lo que va de enero, con 90.970 cabezas faenadas, refleja una caída de 36% frente a igual periodo de 2022 y de 25% respecto a 2021.

Informe de mercados.

En los mercados externos, no hay novedades de China en medio de los festejos del Año Nuevo que comenzó el domingo pasado. En Europa se registra una recuperación de valores para los cortes Hilton y en EEUU por ahora no hay mayores movimientos.

La semana pasada el precio de exportación para la carne vacuna repuntó, logrando un promedio provisorio de US$ 4.416 por tonelada, de acuerdo a los datos del INAC.

En el mercado de reposición fueron destacados los resultados de los remates por pantalla de Lote 21 y Pantalla Uruguay esta semana. En Lote 21, con una comercialización del 98% del ganado ofertado, los terneros promediaron US$ 2,15 por kilo, apenas un centavo menos que en diciembre, sin oferta de terneros chicos acorde a la época y con un precio al bulto de US$ 430. En Pantalla Uruguay –con 89% de ventas totales- los terneros promediaron US$ 2,21 y al bulto US$ 417, frente a un promedio de US$ 2,10 por kilo y US$ 470 al bulto en diciembre. En ambos remates operadores destacaron la firmeza de la demanda, en un mercado de menos a más en valores y expectativa de que el mercado se afirme en la medida que se vayan concretando las tan esperadas lluvias.

En lanares, la situación de mercado es atípica, con una oferta que se absorbe totalmente, no hay ovinos en espera para colocaciones. El mercado está ágil, con repunte de valores. El cordero mamón y pesado rondan los US$ 3,10, los borregos US$ 3,05, capones US$ 2,78 y ovejas US$ 2,60.

“Creemos que puede ser una buena proyección para lo que puede ser los próximos meses en cuanto a comportamiento de mercado”, consideró Basso.

La carne ovina registró su tercera semana consecutiva de repunte, con un promedio de US$ 3.998 la semana pasada. Asimismo, aún se mantiene muy lejos de los registros del año pasado, con un promedio de US$ 3.867 en lo que va de enero, 31% por debajo de los US$ 5.576 alcanzados a comienzos de 2022.

Informe de mercados.

Comercialización de soja entre 10% y 15%

Predomina la cautela en la comercialización de soja, con la falta de agua como gran condicionante. Con la soja sobre US$ 540 por tonelada en el mercado local, se lleva comercializado entre un 10% y un 15% de la producción esperada, con proyecciones entre 2,5 y 2,7 millones de toneladas.

En un principio “los precios buenos tentaron a hacer ventas, porque estar arriba de US$ 500 en soja es un precio muy bueno”, dijo el operador de granos y asesor Pablo Della Mea. Pero el clima ha jugado su partido.

La sequía viene golpeando de forma dispar los cultivos. Las lluvias registradas esta semana, aunque irregulares, fueron bienvenidas. “Si tuviéramos un febrero que llueve y marzo también, podríamos pensar que algo de potencial tal vez se perdió pero podemos aspirar a tener rendimientos todavía en la mayor parte de las chacras de soja bastante aceptables”, dijo Pablo Engelhardt, director de Nuevo Surco, en Tiempo de Cambio de radio Rural. “Creo que podríamos aspirar todavía a un rendimiento promedio país de 2.000-2.300 kilos por hectárea, veremos un poco después cómo se comporta”.

Productores han tomado alguna cobertura de precios sin comprometer mercadería, en busca de poner un piso de valores para la soja.

En el maíz, los de primera más tempranos están muy afectados por la falta de agua, en todo lo que es llenado a grano, con cultivos que no van a superar los 4.000-5.000 kilos por hectárea, consideró Engelhardt. Se ha picado un gran porcentaje. Las cotizaciones para maíz seco en el mercado local se ubican sobre US$ 310.

El reporte semanal de ventas del USDA mostró este jueves importantes ventas de soja y trigo.

El viernes cerró con ajuste negativo para la soja y el trigo Chicago con cierres mixtos para el maíz. Existe expectativa por la continuidad de las lluvias en Argentina, el ingreso de la cosecha de soja en Brasil y la vuelta al mercado de China tras el Año Nuevo.

El contrato julio de soja cedió US$ 3,1 por tonelada cerrando en US$ 549,7. Terminó la semana con un avance marginal de 0,2%. En Argentina se evalúa ya el precio que ofrecería el gobierno en un tercer capítulo del dólar soja.

El futuro marzo de trigo Chicago cayó 90 centavos por tonelada hasta US$ 275,6 con un avance semanal de 1,2%. El mejor desempeño se dio en el trigo duro de invierno Kansas. La posición marzo de maíz sumó 20 centavos hasta US$ 268,9 con una ganancia de 1% en la semana.

Informe de mercados.

Lanas: mejor valor en siete meses

La demanda por lana se mantiene firme y los precios se robustecieron en dólares por quinta semana consecutiva, lo que comienza a reflejarse en los negocios a nivel local, concentrada en lanas finas.

El Indicador de Mercados del Este (IME) cerró la semana a US$ 9,50 por kilo base limpia, su mayor valor en siete meses. El aumento semanal fue de 2,6% en dólares, aunque retrocedió levemente en moneda local ya que el dólar australiano se fortaleció 2,8%. En su quinta semana al alza el indicador recuperó 15% de su valor en moneda estadounidense.

Las ventas en el mercado australiano se concentraron en los fardos de mayor calidad y con certificaciones, mientras que las de calidad inferior fueron la mayor parte del 13,2% del volumen de oferta que quedó sin vender, apuntó el SUL.

En el mercado local se registraron operaciones, mayoritariamente en lanas Merino de 20 micras y menos, con certificaciones, así como negocios de mayor volumen por lanas Corriedale en el eje de las 28 micras.

Se destacó la venta de un lote Merino de 16,7 micras y 7.900 kilos, acondicionado con grifa verde y certificación RWS a US$ 11,10 por kilo vellón.

Otro lote de 17,7 micras obtuvo US$ 9,5 por kilo.

Según los datos al 26 de enero de la Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros del Uruguay, los lotes de Merino de 18 a 19 micras promedian US$ 7,80 por kilo base sucia, US$ 6,90 las de 19 a 20 y US$ 6,50 las de 20 a 21 micras.

Las lanas Corriedale de 28 a 29 micras corrigieron al alza para promediar US$ 1,05.

Juan Samuelle

Mejores señales en el mercado lanero.