Cierre semanal de mercados con novedades en ganadería, granos y lanas

Con una China más floja en demanda por carnes y precios que propone, y una industria frigorífica mejor posicionada por la faena de animales de corral, el mercado del ganado gordo se estabiliza en valores.

Persiste el diferencial en precios y entradas entre aquellas plantas que empiezan a focalizarse en la faena de ganado encerrado con destino a cuota 481 y también no cuota, y las demás.

Las que no hacen cuota y no tienen corrales son las que están más ávidas y con entradas más cortas, en torno a una semana, mientras las que comienzan con los corrales se van a 10-15 días.

Los mejores novillos especiales y pesados cotizan sobre US$ 4,30 por kilo en cuarta balanza. La mayoría de los negocios están en US$ 4,25. La vaca gorda pesada se comercializa en US$ 3,90 y la vaquillona en US$ 4. Sigue sin aparecer ganado preparado.

“Pienso que la estabilidad se va a mantener (…), no creo que lo puedan bajar”, dijo Alejandro Arralde, del escritorio Alejandro Arralde Negocios Rurales.

Los verdeos se han frenado, se ha cortado el agua, un parate que retrasa todavía más la salida de los ganados gordos especiales, remarcó el operador.

Cierre semanal de mercados.

Las señales externas son de una demanda china más trancada, con una baja en los valores. “Está el mercado más pesado, más difícil de mover”, contó un operador, entre otras cosas, especulando ante la posible habilitación de más plantas frigoríficas brasileñas para exportar a ese destino.

“También se sigue hablando de que hay mucho stock, que el consumo bajó y están presionando con los precios”, dijo, apuntando que desde Uruguay hay pocos negocios y cuesta cerrar nuevos.

Hay expectativa por las señales que puedan darse en la próxima ferial SIAL, en China, entre el 18 y 20 de mayo, en la que dirán presente autoridades de gobierno y representantes del sector privado uruguayo.

En este escenario, la faena vacuna tuvo su cuarta semana consecutiva por debajo de las 40.000 cabezas y logró un promedio de 35.493 animales semanales en los últimos 30 días móviles. La última semana fue de 37.324 bovinos.

La estabilidad de precios ganaderos también se ve en el valor de la tonelada de carne vacuna exportad, la semana pasada promedió US$ 4.526, de acuerdo a datos provisorios del Instituto Nacional de Carnes (INAC) y en los últimos 30 días móviles el promedio fue de US$ 4.448, sin cambios respecto al dato previo.

La falta de lluvias y el freno forrajero puso un paño frío a las subas que traía el mercado de reposición. “Se va a complicar un poquito más los negocios cortos, que son la vaca de invernada y el novillo formado”, apuntó Arralde, pero los de los terneros, y los de terneros enteros para exportación, están muy demandados, dijo.

“Se está moviendo muchísimo la exportación que es lo que sostiene el mercado y le pone un piso, eso habla a las claras de que la reposición no parece que se vaya a resentir”, expresó.

En los remates virtuales de esta semana, tanto en Plaza Rural el martes como en Pantalla Uruguay este miércoles, se observaron valores similares o con leves ajustes frente a los remates previos. Los terneros comercializados promediaron US$ 2,57 por kilo. Se nota cierta cautela.

Firmeza en los lanares

En lanares predomina la firmeza, con valores que rondan los US$ 3,42 para el cordero pesado, US$ 3,44 los borregos, US$ 3,15 los capones y US$ 3,08 las ovejas. Preocupa el volumen de faena, que la semana pasada trepó 30% frente a la semana previa, con 38.538 ovinos, casi el triple que en la misma semana de 2022, cuando se contabilizaron 13.168 animales.

El regreso de la sequía

En el oeste de Uruguay sigue la preocupación por la falta de lluvias que impide la siembra de cultivos de invierno, la misma situación que ocurre en Argentina y que puede prolongarse al menos hasta mediados de mayo.

Mientras se recoge el muy magro de una cosecha de verano que no llegará al millón de toneladas de soja, preocupa a medida que pasan los días la demora en llegar lluvias que permitan sembrar trigo, cebada y colza.

En el caso de la oleaginosa ya se da como un hecho que la superficie tendrá un descenso importante.

Porque por otra parte, aunque este viernes hubo un pequeño rebote en las cotizaciones, la que terminó fue la segunda semana consecutiva de bajas fuertes en el precio internacional de trigo, maíz y soja, como consecuencia de la fuerte exportación de soja brasileña, y del avance de las siembra de Estados Unidos que ha calmado las perspectivas de la oferta futura de granos estadounidenses.

En el caso del trigo son las voluminosas exportaciones de Rusia las que mantiene la presión bajista.

De modo que la soja en esta semana perdió la referencia de los US$ 500 por tonelada para cerrar sobre US$ 493.

También cayó el precio de la colza que se va a US$ 405, en tanto el trigo que había permanecido estable en US$ 285 corrigió a US$ 270.

Finalmente la cebada se encuentra presionada tanto por la baja del trigo en Chicago como por la mayor exportación de Australia a China de cebada forrajera.

En contraste con las incertidumbres de la agricultura de secano, los arroceros están terminando la cosecha probablemente con rendimientos récord, tal vez cruzando por primera vez los 9.500 kilos por hectárea.

El mercado debe seguir presionado por la abundancia de soja y maíz en Brasil y por el progreso de la siembra en Estados Unidos, a la espera de dos fechas clave: la primera proyección de la producción mundial 2023/24 por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y luego el 18 de mayo cuando puede caer el acuerdo que permite la exportación de granos de Ucrania, que ha sido cuestionado por Rusia.

Cierre semanal de mercados.

Repunte lanero

El precio de la lana repuntó en dólares australianos a lo largo de la última semana, aunque la cotización en dólares perdió US$ 0,04 (0,5%) como consecuencia del debilitamiento de la divisa australiana.

El Indicador de Mercados del Este (IME) cerró a US$ 8,60 base limpia con una evolución positiva a lo largo de la semana.

Cierre semanal de mercados.

Las operaciones comenzaron con lentitud el miércoles y la situación cambió el jueves, con un panorama más positivo por el interés renovado de los compradores, según Australian Wool Innovation (AWI).

Por primera vez en el año 2023 se registraron aumentos de precio en los remates australianos para todos los tipos y diámetros de lana, en moneda local.

La lana de 19 a 22 micras fue la que captó el interés mayoritario de los compradores chinos, así como los pocos lotes ofertados de lanas finas de calidad superior ya que ha ido aumentando a lo largo del año la proporción de lana con alto contenido vegetal.

Se vendieron casi 35 mil fardos, el 91% de una oferta menor a la de la semana pasada. El volumen ofertado crecerá hasta 44.257 fardos la próxima semana.

En el mercado local siguen siendo muy limitadas las operaciones, con un stock de 47 millones de kilos en manos de productores, consignatarios y empresas exportadoras, sin destino claro.

Se trata principalmente de lanas Corriedale de 26 micras en adelante, para las que sigue habiendo poca demanda y exceso de existencias a nivel global.

La Asociación de Consignatarios y Rematadores de Lana no informó ventas esta semana, y el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) sólo consignó un negocio de lana Ideal de 3.000 kilos de lana de 22,8 micras acondicionada con grifa verde a un precio de US$ 4 por kilo vellón.