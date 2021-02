Las primeras medidas de Biden

El daño económico causado por la pandemia fue enfrentado en el pasado mes de marzo por el gobierno de Trump mediante un programa de U$S 3 trillones, seguido sobre fines del año pasado, ya en la transición política, por otro plan de U$S 900.000. Pese a ello, y puesto que el proceso de recuperación mostraba ciertos signos de debilidad, Joe Biden prometió un nuevo programa de reactivación. Por tanto, en el primer día de su gobierno presentó un plan de rescate de U$S 1.9 trillones que si es aprobado, habrá de completar en un año un estímulo fiscal superior al 27 % del PBI.