Las razones de Narda Lepes para no usar apps de delivery: "me parece una estupidez":

La cocinera argentina Narda Lepes desató una polémica en las últimas horas, gracias a su alegato contra las aplicaciones de delivery. La también conductora televisiva y jurado invitado ocasional del MasterChef uruguayo se refirió al tema durante una entrevista con un podcast argentino, donde criticó el uso de estos sistemas de reparto.

Durante una conversación con los conductores del podcast Antigourmet, Lepes dijo que el uso de este tipo de aplicaciones le parece "una estupidez".

“Yo no uso ninguna aplicación de pedidos. Nunca. Jamás”, afirmó. “Me parece que está mal, para mi, hacer que alguien pedalee rápido 15 kilómetros para vos comerte dos empanadas. Me parece una estupidez”.

Los conductores sacaron a colación un nuevo sistema vigente en Argentina de parte de una de las aplicaciones de pedidos, llamado Turbo, que establece que si el pedido no llega en diez minutos, se le reintegra al cliente el valor de lo encargado. Ante esa mención, Lepes volvió a cargar.

"¿Vos le vas a dar lo que quiere? No, flaco, las cosas no son así. Entonces, que todo sea a demanda me parece que está mal. Si todas las decisiones que se toman las toma un pelotudo de marketing sin un input filosófico, está mal. Entonces, hay que pensar a veces, esto para vos ¿está bien o no está bien?", reflexionó la cocinera.

"¿Está bien que sea tan pajero que no me pueda levantar e ir a comprar empanadas a alguien que las hace a dos cuadras de mi casa?", concluyó.

El mensaje de la cocinera se viralizó en las redes sociales, con mensajes tanto a favor como en contra de parte de los internautas, y su nombre se convirtió en tendencia en redes como Twitter.