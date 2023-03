Laura Raffo y Maxi Pérez: de supuestas conchudas y perfectos pelotudos

A esta altura del siglo, de la vida, de las cosas, ya no hay insulto que asuste a casi nadie ni crítica política que merezca ser censurada o, como se dice ahora, cancelada.

Pero, incluso en el mundo del carnaval donde la sutileza es un ave rara, se debería tener el tino suficiente para putear con cierto gusto, porque también para usar las mal llamadas malas palabras hay que tener habilidades no demasiado generalizadas.

En un Congreso de la Lengua, el genial y entrañable escritor rosarino Roberto Fontanarrosa defendió el uso de las malas palabras con argumentos irrefutables.

“Hay palabras de las denominadas malas palabras, que son irremplazables. Por sonoridad, por fuerza. Algunos incluso por contextura física de la palabra. No es lo mismo decir que una persona es tonta o zonza que decir que es un pelotudo. Tonto puede incluso incluir un problema de disminución neurológica realmente agresivo. Pero el secreto, la fuerza de la palabra pelotudo está en la letra 't'", explicaba Fontanarrosa.

En esa clave, es evidente que la fuerza de la palabra “conchuda” radica en la ‘ch’, pero no cualquiera es una ‘conchuda’ o un ‘pelotudo’.

Es decir, cuando el murguista Maxi Pérez le dice ‘conchuda’ a la dirigente nacionalista Laura Raffo en el marco de un cuplé de la murga ganadora del Carnaval 2023, Asaltantes con Patente, no se está refiriendo a su genitalidad sino que le está diciendo algo así como “hija de puta” u otros insultos aledaños.

No es como para alarmarse demasiado. Ya sabemos cómo es el mundo carnavalero..

Raffo reaccionó previsiblemente indignada. "Yo ya estoy curtida. Machistas e intolerantes me he encontrado en muchas partes, pero es lamentable que el insulto se disfrace de recurso artístico en el Carnaval de Montevideo. Humor sí. Odio no", escribió en Twitter.

Como fue dicho, el insulto puede convertirse en un recurso incluso literario cuando cae en manos o en bocas de portentos como el ya citado Fontanarrosa.

No ocurre lo mismo en el caso que nos atañe. Me consta que Laura Raffo no es una ‘conchuda’. Pero en el caso de Pérez, la ‘t’ de ‘pelotudo’ suena con una musicalidad perfecta.