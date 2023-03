Carnaval 2023: Raffo consideró una "falta de respeto" que la murga Asaltantes con Patente la llamara "conchuda"

Laura Raffo, presidenta de la Departamental del Partido Nacional por Montevideo, apuntó contra la murga Asaltantes con Patente –campeona del concurso de Carnaval 2023 en su rubro– por llamarla "conchuda" en una parte de su espectáculo.

"Me encanta el humor, lo festejo. Me agarraron de punto más de una vez y me reí. Pero no tolero la falta de respeto. Asaltantes con Patente me insultó tratándome de 'conchuda'", escribió la excandidata a la Intendencia de Montevideo por la coalición multicolor.

Pero no tolero la falta de respeto.

Asaltantes con Patente me insultó tratándome de “conchuda”. Una palabra que las mujeres estamos muy acostumbradas a escuchar cuando quieren denigrarnos



Sigue 👇🏻 https://t.co/Uwon7d57FH — Laura Raffo (@lauraraffo) March 1, 2023

En una parte de su espectáculo, el comediante Germán Medina se refiere a Raffo de esa manera, en un diálogo que forma parte del show. "Yo no sé por qué usted no llega. La verdad, porque yo, yo arranqué de abajo", ironiza Medina sobre el escenario. Es entonces cuando se responde: "¡Qué vas a arrancar de abajo Laura Raffo!".

Otro de los murguistas acota: "Hay otras formas de decirle a Laura". A lo que Medina responde que no va a decir "nada" porque quiere preservar su trabajo en Canal 12. "Pero en los tablados decís otras cosas", le insiste su compañero. "¿Qué digo?", le pregunta el humorista. "Conchuda", le responde entonces.

Ante este diálogo –que fue este miércoles divulgado por Azul Fm en el programa La Pecera–, Raffo apuntó que se trata de una palabra que las mujeres están "muy acostumbradas" a escuchar cuando quieren denigrarlas.

"Yo ya estoy curtida. Machistas e intolerantes me he encontrado en muchas partes, pero es lamentable que el insulto se disfrace de recurso artístico en el Carnaval de Montevideo. Humor sí. Odio no", resumió en Twitter.