Campeones del carnaval: Asaltantes, C 1080, Chobys, Muchachos y La Compañía

La murga Asaltantes con Patente, los parodistas Los Muchachos, la sociedad de negros y lubolos C 1080, los humoristas Los Chobys y la revista La Compañía son los campeones en el Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval de 2023, cuyo jurado, presidido por Ramiro Pallares, divulgó los fallos durante la madrugada de este domingo.

Asaltantes con Patente retuvo el primer premio ganado en 2022, llegó a 15 títulos, se afirmó como la segunda murga más ganadora de la historia y se puso a un título del récord de Patos Cabreros.

Los Muchachos recuperaron el primer puesto que habían logrado por última vez en 2020 y tienen ahora tres títulos.

C 1080 logró el bicampeonato y es la mejor comparsa por séptima vez.

Los Chobys son tricampeones y esos son los únicos tres primeros premios que han obtenido.

La Compañía evitó el quinquenio de Tabú y logró su quinto título en la historia, tras el tetracampeonato de 2008 a 2011.

El conjunto con la mayor eficiencia, que logró la mayor cantidad de puntos del total, fue Asaltantes con Patente con un 94,15%.

Asaltantes fue el elenco que ganó por más distancia sobre el segundo, 80 puntos. También hubo una distancia clara en el humorismo, donde Los Chobys se impusieron por 44 unidades. En las otras categorías los fallos fueron todos muy apretados: La Compañía se impuso por solo nueve puntos, Los Muchachos ganaron por 11 y C 1080 apenas por 14.

La anécdota

Dos de los campeones celebraron afuera de Montevideo. Los Chobys volvían a la capital tras actuar en Maldonado, se detuvieron a esperar el fallo en la Interbalnearia y al costado de la ruta celebraron el título. Algo parecido sucedió con C 1080, pero en parte: algunos integrantes festejaron en la sede de la comparsa en el barrio Sur, pero otros lo hicieron al costado de la ruta, tras bajarse del ómnibus que los traía a la capital luego de actuar en el interior para escuchar los fallos y celebrar.

Premios especiales

El jurado otorgó un conjunto de premios especiales en forma directa, además de señalar un amplio listado de candidatos a menciones especiales en performances colectivas e individuales (esas decisiones se revelarán a mediados de marzo en una actividad que se hará en la Rural del Prado).

Mejor espectáculo del carnaval: murga Asaltantes con Patente.

Figura de Oro del carnaval: Ángel "Marquitos" Gómez, de murga La Nueva Milonga.

Figura del carnaval: Lucía Rodríguez, de parodistas Los Muchachos.

Revelación del carnaval: Leticia Cohen, de parodistas Los Muchachos.

Espectáculo promotor de la igualdad de género: murga Mi Vieja Mula.

Todos los puntajes

Murgas

Asaltantes con Patente 2237

La Gran Muñeca 2157

La Nueva Milonga 2123

La Trasnochada 2121

Nos Obligan a Salir 2116

Doña Bastarda 2043

Curtidores de Hongos 1955

Mi Vieja Mula 1954

Los Diablos Verdes 1935

Queso Magro 1927

La Cayetana 1257 (*)

La Clave 1254 (*)

Un Título Viejo 1253 (*)

Metele que son Pasteles 1244 (*)

Cayó la Cabra 1221 (*)

Barrio Querido 1182 (*)

A la Bartola 1154 (*)

Gente Grande 1117 (*)

La Venganza de los Utileros 1106 (*)

Jardín del Pueblo 1094 (*)

De Frente y Mano 1064 (*)

Parodistas

Los Muchachos 1015

Zíngaros 1004

Caballeros 903

Momosapiens 855

Aristophanes 549 (*)

Sociedades de negros y lubolos

C 1080 1040

Sarabanda 1026

Valores 979

Integración 931

Yambo Kenia 557 (*)

Humoristas

Los Chobys 1058

Sociedad Anónima 1014

Los Rolin 960

Cyranos 592 (*)

Revistas

La Compañía 1297

Tabú 1288

House 1161

Madame Gótica 700 (*)

(*) puntajes de conjuntos que no avanzaron a la liguilla y solo actuaron en las dos ruedas iniciales.

Pocas alegrías

Este concurso, organizado por Daecpu en coordinación con la Intendencia de Montevideo y titulado "Enrique Cachete Espert", comenzó el lunes 23 de enero con 39 elencos que participaron en dos ruedas iniciales. Los 24 mejores avanzaron a la liguilla (y clasificaron al concurso de 2024). Los que no avanzaron y otros que se quieran sumar deberán buscar su cupo en la prueba de admisión, en noviembre.

En la Noche de Fallos, en medio de un reparto limitado de alegrías ya que son solo cinco los vencedores, lo decidido por el jurado en lo que refiere a cómo se colocaron los elencos en general fue adecuado a lo que se observó en las actuaciones en el Teatro de Verano “Ramón Collazo” del Parque Rodó.

No obstante, si alguno de los que fueron segundos hubiese ganado (Zíngaros, Sarabanda o Tabú, por ejemplo), no se hubiese podido hablar de algo injusto.

Del análisis detallado de las calificaciones, rubro por rubro, jurado por jurado, seguramente irán surgiendo cuestionamientos con el paso de las horas, y ni que hablar sobre todo sucederá en las redes sociales.

Todo es cuestión de gustos, pero en este concurso lo que vale es el parecer de los jurados y, sobre todo, cómo consideren que cada elenco responde en cada rubro a las exigencias de los reglamentos.

Espectáculos, directores y trofeo

Murga Asaltantes con Patente. Espectáculo: "¿Quién da más?" ; director responsable: Daniel Pascale; ganó el trofeo Ricardo "Chirimino" Durán.

Parodistas Los Muchachos. Espectáculo: "No me arrepiento de este amor" ; director responsable: Marcel Yern; ganó el trofeo Ledys "Panchito" Araújo.

Sociedad de Negros y Lubolos C 1080. Espectáculo: "Madraza" ; directores responsables: Guillermo, Mathías y Wellington Silva; ganó el trofeo César Pintos.

Humoristas Los Chobys. Espectáculo: "Restos" ; directores responsables: Julio Yuane y Leonardo Pacella; ganó el trofeo Carlos "Cachito" De León.

; directores responsables: Julio Yuane y Leonardo Pacella; ganó el trofeo Carlos "Cachito" De León. Revista La Compañía. Espectáculo: "Simplemente Montevideo"; director responsable: Gustavo "Jean Claude" Pérez; ganó el trofeo Angela Farías.

Tres coronas quedaron en casa

De los cinco ganadores del carnaval anterior (el de 2022), los que mantuvieron la corona fueron tres: Asaltantes con Patente, C 1080 y Los Chobys.

El jurado

Presidente: Ramiro Pallares.

Presidente alterno: José Salgueiro.

Secretaria: Mónica Domínguez.

Asesor jurídico: Mauricio Núñez.

Técnico informático: Marcelo García.

Rubro 1: Martín Duarte y Alfredo Leirós (voces, musicalidad y arreglos). Miembro alterno: Andrés Atay.

Rubro 2: Marcel García y Joaquín Doldán (textos e interpretación). Miembro alterno: Verónica Caissiols.

Rubro 3: Adriana Do Reis (puesta en escena y acción escénica). Miembro alterno: Verónica Caissiols.

Rubro 4: Gabriela Barboza (coreografía y bailes). Miembro alterno: Christian Moyano.

Rubro 5: Marianella Freire (vestuario y maquillaje). Miembro alterno: Victoria Falkin.

Rubro 6: Mariana Escobar (visión global).

Cierre con los mejores

Domingo 26 – Teatro de Verano

20:00 - SOCIEDAD ANÓNIMA

21:00 - LA GRAN MUÑECA

22:00 - C 1080

23:00 - LA COMPAÑÍA

00:00 - LOS MUCHACHOS

Lunes 27 – Teatro de Verano

20:00 - SARABANDA

21:00 - TABÚ

22:00 - ZÍNGAROS

23:00 - LOS CHOBYS

00:00 - ASALTANTES CON PATENTE

Las entradas, a la venta en forma anticipada en los locales de Abitab y desde la hora 19 en boleterías del “Ramón Collazo” en el Parque Rodó, cuestan $ 500 la platea alta y $ 300 la platea baja (son localidades todas numeradas).

Los conjuntos actuarán un máximo de 30 minutos para que haya tiempo de hacer la entrega de premios y que la actividad no se extienda entrada la madrugada, por lo que no se realizarán los espectáculos completos, como en las ruedas durante la competencia.

Antecedentes

Los conjuntos más ganadores de la historia en cada categoría y los antecedentes de los que participan en la liguilla de 2023:

Murgas

Patos Cabreros con 16 títulos (no concursa este año), seguidos por Asaltantes con Patente con 15 y Curtidores de Hongos con 13.

Los Diablos Verdes ganaron ocho veces, La Gran Muñeca cuatro, La Trasnochada dos veces y tienen un título cada uno La Nueva Milonga y Nos Obligan a Salir.

Nunca han ganado Doña Bastarda, Mi Vieja Mula ni Queso Magro.

Parodistas

Los Gaby’s con 13 títulos (no concursan), seguidos por Zíngaros con 10 y Los Negros Melódicos con nueve (no concursan).

Momosapiens tiene cinco primeros premios, Los Muchachos tres y Caballeros no han ganado.

Comparsas

Esclavos de Nyanza con 15 títulos (no concursa), seguido por Yambo Kenia con 13 (clasificó pero no avanzó a la liguilla) y Morenada con 11 (no concursa).

C 1080 tiene siete primeros premios, Sarabanda tres y no han ganado Integración ni Valores.

Humoristas

Sociedad Anónima con 12 títulos, seguido por La Escuelita del Crimen con nueve (no concursa) y Los Buby’s y Los Favios con ocho (no concursan).

Los Chobys tienen tres primeros premios y Los Rolin no han ganado.

Revistas

Palán Palán con ocho títulos (no concursa) es la más ganadora en la historia.

Tabú tiene seis, La Compañía cinco y House y Madame Gótica dos.