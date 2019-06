Leandro Taboada: "En cada situación adversa nos redoblábamos"

Leandro Taboada jugó todos los partidos de Aguada en la temporada y durante los playoffs alcanzó su mejor nivel siendo, desde el banco, el revulsivo del equipo sobre todo en la serie de semifinales contra Nacional.

En los playoffs aportó 70 puntos, seis triples, 25 rebotes, 20 asistencias y siete recuperos.

¿Por qué fue campeón Aguada?

Porque todo lo que fue pasando lejos de golpearnos nos fue fortaleciendo. La fase inicial del torneo fue la más complicada porque cada uno buscaba su rol en el equipo y cómo acoplarnos entre los que llegamos nuevos y los que ya estaban de la temporada anterior. Había que reasignar roles y todo lleva su tiempo. En los playoffs llegó un punto donde fue meter para adelante, de olvidarnos de las excusas, de las lesiones, del recambio de extranjeros para intentar ganar y así se fue avanzando. Llegamos muy fortalecidos y en cada situación adversa nos redoblábamos.

¿Por qué no se logró funcionamiento con el Hechicero Cabrera?

Porque en la reasignación de roles se dieron inconvenientes internos con los que no pudimos acomodarnos con su dirección técnica, con los cambios, con el paso de dos a tres extranjeros que reabsorbían el juego. Era normal porque todo proceso de cambio tiene su momento de alteración y fluctuación de rendimientos. Después, en playoffs dimos un paso al frente.

¿Dudaron alguna vez de Dwayne Davis solo percibieron las dudas del hincha desde afuera?

Todo rendimiento colectivo bajo, con derrotas, se enfoca y proyecta en las individualidades, igual que cuando se gana. Aguada es un equipo muy popular y cada partido genera eco, más los clásicos donde en el primero Dwayne no tuvo un gran rendimiento. Pero con el tiempo, cuando lo asimilamos en el equipo se vio la clase de jugador que es. Se le veía un poder anotador peculiar y a veces no lo llegaba a explotar del todo porque no hacíamos prevalecer todo el poderío ofensivo del equipo y porque cuando lo intentábamos poner perdíamos en defensa. Fue el balance que más nos costó equilibrar.

¿La serie ante Nacional los hizo fuertes para sufrir en la final?

Te va curtiendo el nivel de tensión que vas asimilando. Nos dejó la piel curtida para jugar esos momentos definitorios donde los partidos se ganan con detalles o pequeñas cosas como pasó tanto con Nacional como con Malvín donde estuvimos bien lúcidos en los minutos finales de los últimos puntos de la serie.

¿Cómo se sintió usted a lo largo de la campaña?

En la primera rueda fue donde más me costó, a todos, porque era un equipo de estructura sólida y nos sumábamos varios jugadores nuevos. Como no quisimos alterar el orden que se traía nos olvidamos de involucrarnos en el equipo por lo que teníamos que encontrar nuestro lugar. Por eso creo que en los playoffs estuve en mi mejor momento.

¿Por qué declaró tras ganar el título que la historia que escribió Aguada era para no salir campeón?

Por la cantidad de cosas que nos pasaron, por el cambio de entrenadores, porque por lo general son campeones los clubes que vienen con una estructura sólida, los clubes formados donde los extranjeros se mantienen toda la temporada. Lo dije pensando en un modelo de institución de esos que se forman a lo largo de de varios años que terminan siendo dinastías institucionales. Nosotros tuvimos cambios por todos lados y en poco tiempo y eso nos llevó a sobreentrenamos; entrenamos muchas más veces de las que teníamos que entrenar porque cada técnico viene con un plan de juego y no lo terminabas de asimilar cuando cambiaba otro extranjero o se lesionaba alguno. Siempre era una lucha de no estabilidad que no es lo normal para el equipo que puede salir campeón. Pero como te dije, eso nos curtió la piel para en todo momento batallar y no poner excusas.

¿Cómo es Miguel Volcan como entrenador?

Exigente, obsesivo del trabajo, del detalle y un poco loco también. Pero ese combo nos mejoró defensivamente. En ataque, por momentos mejoramos y por momentos no.

¿Cómo hicieron para ganarle a Malvín el rebote en la última final 40 a 27 cuando habían perdido en ese rubro en las cinco de las seis finales previas?

Lo que más influyó fue el trámite del partido y que sus dos pívots se cargaron de faltas y jugaron momentos con cuatro chicos y un grande o con cinco chicos. Y ahí supimos leer el partido de adentro hacia afuera y les cargamos la zona pintaba. Por eso Thornton tiró un montón de libres.

¿Qué pensó cuando Thonrton llegó fuera de forma física?

Tuve muchísimas dudas. Todos lo vimos muy fuera de forma y no lo veíamos que fuera a llegar a ponerse a punto en poco tiempo. También prejuzgamos el hecho de que fuera un jugador NBA porque normalmente si están fuera de forma son jugadores que ya hicieron dinero, que su mejor parte de la carrera ya pasó y generalmente no se ponen a trabajar duro para recuperarse. Pero Al puso un compromiso bestial y el profe (Guillermo Souto) lo explotó al mil por mil y le sacó todo lo que tenía que sacar. Me generó una sorpresa impresionante el nivel en el que terminó jugando.

¿Qué valor le asigna al rol que tuvo Germán Cortizas en esta campaña?

Fue una buena transición, conseguimos resultados importantes con equipos de abajo. Aplacó los ánimos, supo manejar al equipo y nos dio una ráfaga de cinco o seis partidos que nos dieron confianza.

¿Y el profe Souto que también se sumó en febrero?

Excelente, otro tipo dedicado, obsesivo del trabajo, detallista mil por mil que se ocupa de la preparación, alimentación y recuperación del plantel. Está en todos los mínimos detalles y peleó mucho por un montón de condiciones de trabajo.