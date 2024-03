Lecturas recomendadas para Semana de Turismo

Si tenés un rato en estos días, siempre es bueno tener un libro cerca para una buena lectura. Te dejamos algunos recomendados.

Ama tu soledad de Borja Vilaseca

Para lograr la independencia emocional hemos de aprender a ser felices por nosotros mismos, disfrutando de nuestra compañía en silencio y soledad. Esta es la conquista más difícil, pero la más necesaria de todas.

La soledad sigue teniendo muy mala prensa en nuestra sociedad. Para muchas personas, estar solo es un fracaso, un estigma social que causa mucha tristeza y depresión. Si bien es cierto que las personas somos seres sociales, también lo es el hecho de que estamos sobre-relacionados y que nuestra existencia está marcada por la híper-convivencia. En demasiadas ocasiones, nuestro afán de estar con otras personas viene movido por nuestro miedo a la soledad.

No es lo mismo “estar solo” que “sentirse solo”, “solos” estamos todos, pero vivimos bajo la ilusión de que estamos acompañados porque nos emparejamos, tenemos hijos, nos rodeamos de amigos, etc., pero en realidad estamos solos. Aunque es diferente a “sentirse solo”, puedes vivir solo y no sentirte solo, o estar acompañado y sentirte tremendamente solo.

Para llegar a amar a la soledad hace falta llegar a una “soledad elegida”, la cual es un síntoma de la madurez espiritual, y para ello es necesario pasar por unas etapas previas.

El sistema y nuestra sociedad pone parches para el vacío que sentimos las personas, pero el malestar de las personas va a generar el despertar y tomar consciencia de nuestro ser para ser felices con nosotros mismos.

La inversión perfecta de Diego Socolovsky y Max Godet

¿Querés saber cuál es la manera de conseguir resultados económicos que te lleven al bienestar financiero? ¿Qué nos indica la ciencia moderna que ya nos enseñaba la sabiduría ancestral?

El dinero es una herramienta peligrosa, una herramienta que te construye o te destruye. Y si todo lo que tenés lo usás como un martillo, los que no sean clavos te causarán problemas. En este libro te presentamos más herramientas para tu caja —y además viene con manual de instrucciones—. Un manual que incluye lo que la ciencia y la sabiduría mística muestran que es la manera más rentable de usar el martillo; pero más importante aún, te presenta la herramienta más poderosa para alcanzar el bienestar financiero, ¡y te enseña cómo usarla!

No requiere ser un matemático experto, ni un gran economista. No es un libro de magia, no es un libro de ilusiones. Es un libro que trae a la mesa el factor humano y cómo ponerlo en práctica para la mejor gestión del dinero. Este libro es para todos, pero solo aquellos valientes que se animan a revisar sus creencias con mente abierta para aceptar que hay una manera realista de invertir y tomar decisiones podrán alcanzar el éxito financiero.

Si buscás en estas páginas la manera de ganar un millón en tu próxima inversión, nos vemos obligados a decirte que ¡estás en el lugar correcto! Ese millón podría ser de dólares, porque muchas veces lo que impide acertar es la forma como estás evaluando las decisiones. Pero además de dólares, las ideas que aparecen en estas líneas te llevarán al millón de la moneda más poderosa. Porque la vida no es acumular, sino alcanzar esa moneda que compra lo que no tiene precio: tu bienestar.

Las vulnerabilidades de Elvira Sastre

La narradora de esta historia, Elvira, recibe un mensaje en una red social: una joven llamada Sara afirma haber sido víctima de un abuso y se encuentra en una situación desesperada. Elvira no duda en ofrecerle su ayuda y le abre las puertas de su intimidad, aunque nada es suficiente para quien no halla consuelo. Poco a poco, Sara se convierte en una presencia asfixiante pero necesaria en la vida de una Elvira entregada a salvarla de sí misma.



Las vulnerabilidades es una historia de suspense psicológico que gira en torno a la relación de poder y dependencia que se establece entre dos mujeres heridas y que cuestiona las consecuencias de un acto tan aparentemente altruista como ayudar a los demás.



Tras ganar el Premio Biblioteca Breve en 2019 con Días sin ti, su primera novela, Elvira Sastre regresa a la ficción más descarnada con una historia inspirada en un episodio real vivido por la autora. En sus propias palabras: «Trato de entender a través de la escritura dónde nacen nuestras heridas. He escrito esta historia para demostrar que la vulnerabilidad es la luz que ilumina la grieta».

Carne Gobernada de Fernando Savater

Biografía intelectual, el filósofo narra el viaje político desde su izquierdismo juvenil hasta un constitucionalismo ilustrado de derechas.

Un Fernando Savater más libre e iconoclasta que nunca. Carne gobernada es posiblemente su obra más personal donde a través de un viaje por sus vivencias, reflexiona sobre la política actual, el deseo y la sensualidad en la madurez. Además de explicar cómo los acontecimientos recientes han motivado su cambio ideológico y criticar la clara decadencia política y cultura del Occidente, lanza un dardo al periódico en que siempre ha escrito, El País, y un alegato a favor de la libertad sexual de los mayores.

Con un tono narrativo y un lenguaje cercano lleva al lector por una travesía que agitará conciencias y levantará polémicas.