Lema tendrá de dos en el Mides a su suegro Castaingdebat: ¿qué dice la ley?

La decisión del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, de cesar a Pablo Bartol y poner al diputado Martín Lema al frente del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), no solo sacudió el tablero político este fin de semana, por la apuesta que el líder blanco había depositado en el exdirector de Los Pinos. La definición también genera una situación particular, ya que el sucesor de Bartol tendrá como subsecretario a su suegro, Armando Castaingdebat.

Además de compartir la lista 404, a Lema y Castaingdebat los une un parentesco de primer grado de afinidad, ya que el futuro ministro es esposo de la hija del actual subsecretario.

¿Es legal que trabajen como dupla en el ministerio? ¿Qué dice la normativa vigente y qué antecedentes hay?

El artículo 36 de la ley 19.823 (Código de Ética en la Función Pública) establece que "queda prohibida la actuación dentro de la misma repartición u oficina del funcionario que se halle vinculado con su jerarca por lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad o por ser su cónyuge o concubina". También agrega que "si ingresare a la oficina un funcionario que mantenga los vínculos mencionados en el inciso anterior, la autoridad competente dispondrá los traslados necesarios, sin que se perjudique la categoría de funcionario alguno".

La ley 19.823, votada en 2019, dio estatus legal al decreto 30/003, una de las principales referencias de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) a la hora de juzgar presuntas incompatibilidades e irregularidades éticas. El artículo 36 de la ley se basa en el artículo 35 del decreto, que se reproduce casi de forma textual –se agrega el término "concubina"–. En el decreto también se señala que "queda igualmente prohibida la permanencia dentro de la misma oficina o sección de funcionarios que entre sí reúnan alguno de los impedimentos establecidos en el inciso primero" del artículo.

Por su parte, el artículo 183 de la Constitución establece que "cada ministerio tendrá un subsecretario que ingresará con el ministro, a su propuesta, y cesará con él, salvo nueva designación".

En concreto, los subsecretarios son designados mediante resolución por el presidente de la República y caen junto al ministro. En este caso, Castaingdebat deberá ser designado nuevamente por Lacalle Pou, aunque la Constitución señala que es "a propuesta" del ministro, en este caso su yerno Martín Lema.

Diego Battiste

Subsecretario del Mides, Armando Castaingdebat

En Derecho, la relación suegro/yerno es de primer grado por afinidad.

Ante una sucesión de designaciones de este tipo que se dieron en el anterior gobierno y en algunas intendencias nacionalistas, en febrero de 2018, la Jutep emitió una resolución en la que aclaró cuáles eran las incompatibilidades y pedía a los jerarcas que las cumplieran. En ese documento, el organismo señalaba que "la prohibición apunta a evitar implicancias y eventuales conflictos de intereses y ello se produce cuando hay relación de dependencia, supervisión y control, más allá de las figuras y estructuras administrativas".

Además aclaraba que "sería inadmisible, por ejemplo, plantear que la 'repartición u oficina' es el ámbito físico donde se trabaja y que si hay una pared de por medio. desaparecen las eventuales implicancias. El propio artículo 35 [del decreto, ya que por ese entonces no tenía estatus legal] plantea luego el concepto de 'oficina o sección' dejando claro que se trata de un ámbito menor al de 'repartición' y que la base es la estructura funcional y no el ambiente físico de trabajo".

Según apuntó en ese entonces la Jutep, "la prohibición opera cuando se trata de la misma repartición u oficina, hay una relación de jerarquía y hay lazos de parentesco hasta segundo grado (sea por consanguineidad o afinidad)".

Antecedentes recientes

Luego de que en el año 2018 se conociera que el intendente de Artigas, el nacionalista Pablo Caram, había contratado a cinco familiares en cargos de confianza, la divulgación de casos de nepotismo se sucedieron uno tras otro y también salpicaron al expresidente de la República, Tabaré Vázquez.

En marzo de 2018, Vázquez cesó del cargo a su consuegro, Daniel Enrique Estévez, quien se había desempeñaba como su chofer. En ese caso, la Jutep señaló que no había relación de parentesco (los parientes de un cónyuge no adquieren grado de afinidad con los parientes del otro), pero advirtió que no era la mejor señal.

El 24 de febrero de 2018, El Observador informó que en al menos otras seis intendencias –Salto, Soriano, Maldonado, Flores, Tacuarembó y Lavalleja– había familiares de los intendentes contratados.

Por esas mismas fechas, VTV Noticias reveló que el vicepresidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Mauricio Ardús, contrató a la novia de su hijo como secretaria. Este hecho derivó en que el presidente Vázquez decidiera cesar a todo el directorio encabezado por Susana Muñiz, que ya venía cuestionado por otras razones.

Otro caso de nepotismo ocurrió en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), donde tres ministros debieron cesar a sus hijas abogadas, que habían sido contratadas como asesoras, por incumplir las normas de la función pública. Luego de que El Observador informara de la situación, la Jutep había pedido a los ministros que informaran sobre la situación de las tres hijas de los ministros Eduardo Vázquez, José Echeveste y Alfredo Gómez.

El caso más polémico fue el de Jorge Vázquez, hermano del expresidente Tabaré Vázquez, quien se desempeñaba como subsecretario del Interior (y en el primer gobierno como prosecretario de Presidencia). En mayo de 2018, meses después de haber intimado a varios jerarcas a subsanar casos de nepotismo, la Jutep concluyó que el presidente no era jefe de su hermano, que según el organismo estaba sujeto a jerarquía del ministro.

"El presidente no es jerarca del subsecretario, como tampoco es jerarca del ministro. Según nuestra Constitución el Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la República actuando con el Ministro o Ministros o con el Consejo de Ministros. No existe entre ellos una estructura piramidal, típica de la relación jerárquica", señaló la resolución de la Jutep.

La Jutep resaltó que los subsecretarios ingresan con el ministro, "a su propuesta", y se van cuando culmina el mandato. Si se siguiera esa interpretación, Lema no podría tener a su suegro como subsecretario.

En este período, la Jutep analizó el pase en comisión de Estela Argimón a la oficina de su hermana, la vicepresidenta Beatriz Argimón, luego de que El Observador difundiera esa situación. El organismo archivó el caso al entender que no había relación de dependencia.

En 2018, la Jutep señaló que "hay conductas que sin estar explícitamente prohibidas agreden las legítimas aspiraciones de la ciudadanía con respecto a las normas que deben exigir la conducta de quienes ocupan cargos públicos".

Según ese informe, la prohibición establecida en el decreto –y refrendada por una ley en 2019– "no (está) condicionada ni al tipo de cargo (de carrera, de confranza), ni a la forma de acceso (por concurso, por designación directa, por pase en comisión), ni a la condición del funcionario ni su remuneración".

Recambio

El recambio, que se concretará este lunes 3 de mayo, responde a una decisión del presidente de dar mayor “impronta política” al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en un contexto de aumento del desempleo y la pobreza como consecuencia de la emergencia sanitaria y el freno en la actividad económica, según contaron a El Observador fuentes del oficialismo.

Martín Lema fue presidente de la Cámara de Diputados en 2020 e integra la lista 404, que fundó el mandatario Lacalle Pou. Además en el anterior período, como diputado, realizó un minucioso seguimiento de la gestión del Mides.

Lema agradeció por las redes sociales al presidente Lacalle "por la inmensa confianza", y dijo que asumirá "con gran compromiso", según escribió en su cuenta de Twitter. También reconoció el trabajo de Bartol como una gestión de "inspiración" que será "esencial" para la etapa que iniciará en el ministerio.