Leo Coelho fue al cumpleaños del hijo de Fagúndez y Antonio Palma dio su opinión

El futbolista de Peñarol Léo Coelho asistió al cumpleaños del hijo de Franco Fagúndez, jugador de Nacional, por la amistad que ambos jugadores trabaron el año pasado cuando fueron futbolistas tricolores y salieron campeones uruguayos.

El dirigente de Nacional, Antonio Palma, hizo un comentario al respecto en Las Voces del Fútbol que se emite por AM 1330: "Fui a bastantes viajes con el plantel y hay una excelente relación entre Fagúndez y Coelho, estaban siempre juntos. Se ve que la amistad perduró y no veo nada mal que haya invitado a Coelho al cumpleaños del hijo de Fagúndez. Está perfecto, es un cumpleaños infantil".

"Hay una cosa que dicen que es verdad, me preocupa por Arthur que hasta hace tres meses iba a los programas partidarios de Nacional, cantaba canciones de Nacional y hoy en día lo contrario, me preocupa por el botija porque no tiene nada que ver", agregó Palma en alusión al hijo de Coelho.

Ambos jugadores ya habían coincidido en enero de este año en ocasión de los premios que entregó la Asociación Uruguaya de Fútbol por el Campeonato Uruguayo 2022.

Coelho ya era jugador de Peñarol tras un pasaje directo de un grande a otro que sacudió el mercado uruguayo.

La amistad entre los jugadores permaneció inmutable. Cuando se vieron se saludaron con un abrazo y se sentaron juntos durante la ceremonia.