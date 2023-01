Fueron compañeros hasta hace muy poco y ahora quedó la amistad. Franco Fagúndez, delantero de Nacional, y el brasileño Leo Coelho, extricolor y hoy en Peñarol, compartieron un momento juntos en la gala de los Premios AUF.

Ambos jugadores coincidieron en la ceremonia para recibir sus premios al ser elegidos entre los mejores futbolistas del Campeonato Uruguayo 2022.

Los dos se sentaron en butacas contiguas y bromearon antes del comienzo de la ceremonia. Así se pudo ver a ambos sonriendo en la cobertura que hizo AUF TV.

AUF TV

La amistad de Franco Fagúndez y Leo Coelho y las sonrisas en la gala de la AUF

El evento fue este miércoles, dos días después de que se enfrentaran por primera en el clásico de la Serie Río de la Plata que se jugó el lunes en el Estadio Centenario, en el que Coelho festejó y Fagúndez lamentó haber fallado su último penal de la tanda (4-3 para Peñarol), luego de ser figura de los albos en los 90 minutos (2-2).

Fagúndez y Coelho, “amistad de hermanos"

“No soy quién para juzgar a nadie. Tengo una amistad de hermanos y me dolió cuando se fue a Peñarol porque habíamos salido campeones en Nacional y soñábamos con jugar juntos este año, pero detrás de cada jugador hay una familia. Yo le dije que no lo haría, pero él lo hizo por su familia”, dijo Fagúndez sobre el pase de Coelho a Peñarol en declaraciones a Locos por el fútbol de FM del Sol.

“Es un tipo de 30 años y con dos hijos, y no tiene la vida resuelta. Le dije: ‘No me queda otra que apoyarte porque sos mi amigo, pero no estoy de acuerdo con la decisión que tomaste. Si para vos es lo mejor, dale para adelante y que sea lo mejor para vos y tu familia’. Yo jamás jugaría en Peñarol, pero él es extranjero y buscó lo mejor económicamente por su familia”, añadió el volante de Nacional.

Además, bromeó: "Tengo una amistad muy linda con él, pero ya le dije que en el clásico lo voy a partir al medio. Durante 90 minutos lo voy a masacrar”.

Y agregó: "Leo y su familia se portaron muy bien conmigo".

