"Lo voy a partir al medio": Franco Fagúndez habló de la decisión que tomó Léo Coelho de ir a Peñarol

Franco Fagúndez se hizo muy amigo de Leonardo Coelho el año pasado. Ambos compartieron el plantel de Nacional y fueron campeones del Uruguayo con destacadas actuaciones: el volante fue elegido Revelación y el brasileño Mejor Extranjero en la encuesta Fútbolx100 de El Observador.

Para la presente temporada Coelho rechazó la propuesta de renovación de Nacional y firmó con Peñarol. A horas del primer clásico del año, en el que los amigos estarán frente a frente, Fagúndez se refirió a la situación.

“No soy quién para juzgar a nadie. Tengo una amistad de hermanos y me dolió cuando se fue a Peñarol porque habíamos salido campeones en Nacional y soñábamos con jugar juntos este año, pero detrás de cada jugador hay una familia. Yo le dije que no lo haría, pero él lo hizo por su familia”, dijo el tricolor en Locos por el fútbol de FM del Sol.

Coelho y Fagúndez

“Es un tipo de 30 años y con dos hijos, y no tiene la vida resuelta. Le dije: ‘No me queda otra que apoyarte porque sos mi amigo, pero no estoy de acuerdo con la decisión que tomaste. Si para vos es lo mejor, dale para adelante y que sea lo mejor para vos y tu familia’. Yo jamás jugaría en Peñarol, pero él es extranjero y buscó lo mejor económicamente por su familia”, añadió el volante de Nacional.

Luego, agregó: "Tengo una amistad muy linda con él, pero ya le dije que en el clásico lo voy a partir al medio. Durante 90 minutos lo voy a masacrar”, expresó en broma y rescató que "Leo y su familia se portaron muy bien conmigo":