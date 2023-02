La madurez de Fagúndez: lo que aprendió de Suárez, el límite que se pasó con Leo Coelho y como se quedó con la 10 de Nacional

Estacionó su auto, subió a la habitación y atendió el teléfono. Franco Fagúndez, figura de Nacional, comenzó la concentración para el partido ante Cerro Largo hablando con Referí desde un hotel de Pocitos.

El 10 tricolor, revelación 2022 en la encuesta Fútbolx100 de El Observador, contó cómo se quedó con esa camiseta, habló de su presente, de sus disculpas a los hinchas, sus objetivos, del homenaje a la madre de Marcelo y Paolo Montero, de su barrio, de la selección uruguaya y de cómo la vio en el Mundial Qatar 2022.

También de lo que le dejó jugar con Luis Suárez y de su amistad con Leo Coelho, el brasileño que pasó de Nacional a Peñarol. “Se entiende la calentura de la gente, pero se llegó a un límite con amenazar a alguien de muerte”, señaló sobre lo que vivó el zaguero.

Comencemos por lo último: ¿fue penal de Federico Pereira en el partido contra Liverpool?

Sí, para mí fue penal. Después lo hablamos y Fede (Pereira) me decía que no era penal. Pero para mí sí. Nunca siento el impacto abajo, que después me fijé y hay como un rodillazo en el muslo. No la vi muy bien. Pero sentí el impacto en la cara que me toca y me tiré. Para mí es penal.

Inés Guimaraens

Fagúndez y el penal de Fede Pereira

Después de su buen rendimiento el año pasado, ¿cree que los marcadores tienen más cuidado con usted?

Sí, puede ser, en parte sí. El año pasado tuvimos un buen año y lo redondeamos saliendo campeones. Creo que individualmente tuve un gran año. Y ahora me siento mucho más maduro, con más confianza, y creo que voy a tener un gran año también.

¿Cambió mucho Nacional del año pasado al actual?

Sí, porque tenemos técnico nuevo y se nos fueron muchos jugadores, vinieron otros. Nos estamos conociendo. Tiene un estilo de juego diferente el entrenador y te cambia. Si bien no se nos dieron los resultados cuando arrancamos el año, creo que de a poco, como demostramos el oro día en el Parque contra Liverpool, vamos a ir encontrando el funcionamiento bueno del equipo y se van a ir dando los resultados.

¿Cómo es Zielinski? En la TV se lo ve serio, ¿cómo es en las prácticas?

Es igual. Es un hombre serio. Le gusta trabajar. Está todo el tiempo buscando herramientas para que el equipo funcione y, como te digo, cuando encuentre el equipo y el equipo vaya adquiriendo esas herramientas, se va a reflejar en el juego y en el resultado.

Tras el clásico de la Serie Río de la Plata, en el que fue figura pero falló el último penal, hizo un pedido de disculpas en sus redes; ¿por qué sintió que debía hacerlo?

Y sí… También venía de fallar un penal contra Colón y dependía de mí si seguíamos la tanda de penales mano a mano o no, y también lo erré. Entonces, sentí culpa. También me había pasado el año pasado cuando me hice echar contra Boston… Tenía la necesidad de hacerlo y lo hice. Es como una forma de descargarme.

Leonardo Carreño

La roja con Boston River

Su nombre sonó fuerte en el período de pases para clubes de España y Flamengo; ¿cómo lo vivió, se pudo aislar de las noticias?

En realidad yo soy muy centrado en la cabeza, bastante fuerte, por así decirlo, y no me dejo llevar por nada ni por nadie. Cuando empezaron a salir noticias del mercado de pases, que podía ir para acá o para allá, si bien nunca hubo nada concreto, estaba tranquilo que iba a seguir siendo jugador de Nacional. Después, si venía algo diferente y algo sobre la mesa, que me haga bien a mí y al club, ahí ya es otra cosa. Pero siempre estuve tranquilo y lo tomé con calma.

¿Para este año que objetivos tiene?

Los mismos del año pasado: salir campeón con Nacional, seguir ganando la mayor cantidad de títulos que se pueda, y también pelear la Libertadores, que quedó en el debe el año pasado.

¿Y la selección?

Sí, también… Se me pasaba mencionar eso, pero sin duda. Creo que es el sueño que todo futbolista tiene desde chico que es vestir la camiseta de la selección.

¿Miró los partidos de Uruguay en el Mundial de Qatar?

Los miré todos, sí. Me quedé con esa sensación de que pudimos estar mucho más a la altura. El juego que hicimos en la Eliminatoria creo que no lo hicimos en el Mundial.

En uno de los partidos del verano, en un festejo de gol homenajeó a Marta Iglesias, la madre de Paolo Montero que falleció, ¿a qué se debió, cómo era su vínculo con ella?

Sí, es la mamá de mi representante, Marcelo Montero, hermano de Paolo. Y ella fue una persona que marcó mucho, ella también me quería a mí, era como una relación de madre e hijo. Y creo que fue un lindo gesto de mi parte, lo mínimo que podía hacer era eso para agradecerle por todo lo que hizo por mí y también a la familia de ella.

Se lo ha visto saliendo a la cancha con su pequeños hijo en los partidos, ¿está disfrutando más esos momentos?

Sí, el enano cada vez es más grande. El año pasado había entrado cuando jugué mi primer partido titular con Torque que salimos 1-1 en el Parque. Y tenía muchas ganas de que entre ahora también. Ahora ya está más grande, casi independiente.

Diego Battiste

El baile de Fagúndez

¿Cómo lleva el rol de padre?

Me encanta. Verlo crecer, recordar cómo era de chiquito y cómo va creciendo. Todos los días aprendo algo nuevo.

¿Vive en el mismo barrio de siempre?

Sí, siempre viví en el Cerrito de la Victoria. Soy de ahí desde chico. Después cuando fui padre estuve un tiempo ahí y después me mudé a Pocitos. Luego me separé de la mamá de mi hijo y volví al barrio.

Se lo vio en una foto en una peluquería, ¿son amigos del barrio?

Sí, son amigos. Mi mejor amigo corta ahí. Casi siempre iba a domicilio, pero me invitaron para hacer una promo de corte gratis. Viste cómo es… Y me di una vuelta por ahí y estuve un rato.

¿Hace terapia, va a psicólogo?

No. Acá en Nacional tenemos psicólogo, más relacionado al deporte. Pero no voy y nunca he ido.

Leonardo Carreño

Con Suárez

¿Cómo se quedó con la camiseta 10 de Nacional?

Yo tenía la 32 y cuando se dio la salida de Lea Otormín, esperé a ver si alguien la iba a pedir o agarrar. Creo que se la habían ofrecido a Brian (Ocampo) y dijo que no, que seguía con la 7. Y ahí pregunté, que si nadie la iba a usar, la quería usar yo... Y se dio así. Nadie la miraba y tuve que ir. Siempre fue un número que me gustó y siempre fui de usarlo. En formativas siempre usé la 10, menos en Danubio que usé la 8, en Wanderers y en Nacional en algunos partidos usé la 10.

¿Cómo entrena las pelotas quietas, los tiros de esquina y tiros libres? ¿Le dedica mucho tiempo?

Sí. Cuando arrancamos la pretemporada no nos daba ni para patear por el cansancio. Pero después sí, me pongo a practicar tiros libres. También los centros, trabajamos la pelota quieta en la semana y aprovechó a acostumbrarme a los golpes de la pelota.

¿Hay un grupo que se queda a patear? ¿Quiénes son?

Sí, siempre tres o cuatro nos quedamos. A veces queda el Tonga (Gastón Pereiro), se queda Bocanegra también que es pateador de tiros libres, Fede Martínez…

¿Sergio Rochet también patea? ¿Es verdad eso?

(Risas) Es verdad, sí, a veces se queda pateando. Pero no se animó todavía a pedir alguno.

AUF TV

Con Leo Coelho en los premios AUF

¿Qué se dijeron con Leo Coelho en la gala de la AUF en la que fueron premiados, que se los vio sentados juntos, charlando y a las risas?

Y algún chiste, nos reíamos de los videos que mandaban (y se veían en la pantalla de la ceremonia), hacíamos algún chistecito… Pero con el Leo tenemos una relación de amigos, vamos a seguir siendo amigos siempre. Yo ya lo he dicho: la decisión que tomó él, como amigo la respeto, pero no estoy de acuerdo. Tenemos una relación muy linda, siempre estamos cagándonos de risa, era así en Nacional y así va a ser.

¿Cree que se le dio mucho revuelo al tema o le parece normal por pasar de un grande a otro?

No es lo más normal irse de Nacional a Peñarol o de Peñarol o Nacional, no es algo que se dé siempre. Se entiende la calentura de la gente, pero creo que se llegó a un límite con amenazar a alguien de muerte, creo que eso ya está de más. Haber jugado con la familia de alguien, es feo, eso no se hace.

¿Qué le dejo Luis Suárez en el semestre que coincidieron, qué pudo aprender de él?

La ambición que tiene siempre de ganar, lo competitivo que es. Fue y lo sigue demostrando en Gremio, el loco tiene 36 años y se nota que se entrena de una manera importante, porque el fútbol brasileño no es para cualquiera. Creo que el fútbol brasileño está un escalón arriba más que el fútbol uruguayo y la manera que él fue y se le están dando las cosas allá, es impresionante.

Diego Battiste

Con Suárez

¿Y Gastón Pereiro que le ha parecido en su regreso?

Suma un montón. Cuando Luis vino sumó una cantidad para nosotros y para lo que fue el fútbol uruguayo también. Y Gastón también viene por ese lado, le da ese toque al fútbol uruguayo que quizás en otros jugadores no hay. Que vengan de Europa a jugar acá, se nota. La calidad que tienen, el cambio físico con el que vienen de allá. Creo que nos suma mucho.