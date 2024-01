"Levantá piedra por piedra, hdp, que yo no estoy más en Uruguay": prófugo de triple homicidio reapareció en las redes

Claudio Cancelo, el hombre que está prófugo desde el 23 de diciembre, cuando ocurrió un triple homicidio en Estación Floresta, continúa utilizando su cuenta de Facebook para enviar mensajes y amenazas.

Este jueves se dirigió a la fiscal de Atlántida Tania Vidal que investiga el asalto a la tienda, donde fue asesinada la dueña, su pareja y uno de sus hijos.

La Justicia emplazó este miércoles a una mujer de 30 años y a un hombre de 34 que dieron alojamiento y traslado a Claudio Cancelo. La mujer emplazada, residente de La Floresta (Canelones), mantuvo una relación sentimental con el ahora prófugo y lo alojó en su casa. Por otra parte, el hombre de 34 años es de Malvín Norte, tiene antecedentes penales y fue quien trasladó a Cancelo fuera de Estación Floresta.

Ante estas acciones judiciales, Cancelo escribió: "A Gloria la emplazaron al pedo. Si será injusta. La madre de ella no me puede ni ver y la casa es de ella, ¿a usted le parece que Gloria me pudo meter a la casa siendo que soy lo peor para la madre? Qué poco creativa salió, qué fiscal tan trucha".

El prófugo aseguró además que no está en Uruguay. "Estás como loca porque no me encuentran. Levantá piedra por piedra, hdp que yo no estoy más en Uruguay", escribió.

En el mensaje, Cancelo continuó negando que él haya participado en el triple homicidio, pese a que la Justicia lo busca por ser sospechoso de ser autor de los disparos. "Y ya que hace que me escrachen, la próxima le mando una foto sexi y divúlguela así me consigo una novia".

Hace una semana el prófugo había escrito otro mensaje en Facebook en el que había amenazado al juez y la fiscal. "Señor juez Guido y fiscal Vidal les gusta regalar años injustamente. Se van a lamentar. Para que vean que yo no entré al local de Giovanni (la mercería). Yo les voy a regalar cadáveres con sus nombres por no hacer bien su trabajo. Una vez sí me engarronó el juez Guido, pero dos no lo van a hacer (sic)", escribió Cancelo.