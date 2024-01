El mensaje de la hija de la mujer asesinada en Estación Floresta: "Voy a hacer justicia"

Lorena, la hija de la dueña de la Mercería Giovani de Estación Floresta, que fuera asesinada junto a su pareja y su yerno el 23 de diciembre por dos personas que ingresaron al local, se expresó este lunes en redes sociales.

"Te juro que voy a hacer justicia, Mamá", escribió en su cuenta de X, en un posteo acompañado de fotos de ella y su madre.

Te juro que voy a hacer justicia Mamá. pic.twitter.com/6PweooPtHH — •L.E• (@Loreevora13) January 2, 2024

Por estos homicidios ya fueron imputadas dos personas. Un joven de 21 años fue imputado como coautor dado que fue quien trasladó a los homicidas hacia el comercio familiar. A su vez, este viernes se imputó a un adolescente de 17 años por un delito de homicidio complejo muy especialmente agravado por el concurso y por cometerse inmediatamente después de haber cometido otro delito.

Se dispuso su internación en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) hasta que se dicte la sentencia definitiva.

Aún resta detener a Claudio Andrés Cancelo Román de 35 años que continúa prófugo. En las últimas horas el hombre usó su cuenta de Facebook para asegurar que él no participó del hecho y escribió: "En poco me entrego para que sepan que yo no soy un asesino".

Cancelo vive a una cuadra de la casa donde ocurrieron los crímenes y conocía a las víctimas, debido a que además de ser vecino era cliente del comercio.

En las publicaciones el prófugo señaló reiteradas veces que conocía a la dueña del comercio: "No mato a la gente que aprecio", "Yo no maté a nadie, yo quiero mucho a la familia que sufrió ese crimen", "Yo adoro a Yoani y su familia, no me voy a comer este garrón. El que los mató pero estará de fiesta y ustedes solo señalan a gente que no es", publicó. Sin embargo, las autoridades cuentan con pruebas de Policía Científica que lo involucran en el triple crimen.