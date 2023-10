Lichtenstein sobre el informe económico de Ruglio en Peñarol: “Para ser transparente no se puede brindar información sesgada”

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, presentó el 11 de octubre un amplio informe sobre las cuentas del club y su gestión de casi tres años, de cara a las elecciones que se celebrarán el próximo 18 de noviembre, pero el enfoque de los números planteados son cuestionados desde el equipo económico de la candidatura de Edgardo Novick porque consideran que “son sesgados”, entienden que falta información, apuntan a que “para ser transparente, hay que ser transparente” y que la deuda neta con la que entregan el club es la misma que recibieron de Barrera, a pesar del récord de transferencias de la gestión actual.

El contador Mijael Lichtenstein, quien junto a Isaac Alfie y Nelson Mendiburu, integra el equipo económico de la fórmula Edgardo Novick-Alejandro Ruibal, abordó en profundidad el tema de los números que mostró Ruglio.

Foto: Leonardo Carreño.

Novick en la presentación de su lista

“Nos parece una gran iniciativa tener una buena comunicación con el socio, porque es muy importante la transparencia. En este caso se presentó un informe parcial. No se brindó toda la información requerida y está sesgado hacia unos elementos. Por ejemplo: el último balance presentado es de noviembre 2022, más allá de cifras aisladas no se presentan los números preliminares de 2023. Si el balance cierra en noviembre de este año, habiendo transcurrido 10 meses, ya se puede hacer una proyección. Sin embargo no se presenta. Entiendo que este período va a ser de meses de pérdida. A diferencia de 2022, cuando se registró un récord de utilidades de US$ 21.000.000 por concepto de transferencias, en este 2023 no se registran por una cifra abultada y tampoco se generaron ingresos por Copas, ni más recaudaciones. Por tanto, es interesante poder ver la película completa, y no tendría nada alarmante tener pérdida. Porque también ocurre. El aspecto medular en todo esto es que, en la explicación que hizo el presidente, pasó a proyectar 2024 sin cerrar 2023. Entonces para ser transparentes hay que ser transparentes y no brindar una información sesgada, y aceptar que hay años que son mejores y otros peores por ingresos”, explicó .

"No se presentaron los resultados proyectados de 2023 siendo que ya está casi terminado. Sin embargo, presentan proyecciones de 2024. Esto es porque problablemente los números de 2023 sean de pérdida. Ello no sería grave pero es otro ejemplo del sesgo en la información entregada"

¿Por qué la deuda de Peñarol es la misma que en 2020?

El integrante del equipo económico de Novick, se detuvo en un segundo punto de la exposición de Ruglio que consideró clave: “Durante la presentación del presidente, en los primeros 15 minutos habló de la evolución de la deuda total del club y tomó esta deuda casi como un indicador concluyente bajo esta lectura: si la deuda sube es buena gestión, si la deuda baja es mala gestión. En este contexto entiendo que el pasivo total es un indicador pero es un indicador más en un contexto. El caso concreto de cómo lo presentó Ruglio fue así: recibió el club en 2020 con una deuda de US$ 16 millones y ahora va a entregarlo con una deuda de US$ 7 millones, es decir que habría bajado una deuda de US$ 9 millones. En este dato no tengo para objetar, pero para entender que no es un indicador exclusivo te planteo este escenario: Si la gestión de (Jorge) Barrera, el último día de mandato hubiera tomado la misma actitud (que Ruglio) y hubiera solicitado el adelanto de todas las cuentas que tenía a cobrar hubiera entregado el club con la misma deuda neta que Ruglio ahora”.

Para explicar con más detalles, agregó estos datos: “Ruglio recibió de Barrera entre caja y banco US$ 4.300.000, más cuentas por cobrar por la transferencia de Pellistri en el primer año de gestión de US$ 7.600.000. Es decir que entre la plata en banco y los 12 primeros meses Ruglio recibió un club con US$ 12.000.000. En ese momento recibió un club que tenía deudas de US$ 16.000.000 y ese dinero tenía un respaldo de US$ 12.000.000. Por tanto la deuda neta era de US$ 4.000.000. Y ahora Ruglio dice que entrega el club con US$ 7.000.000. ¿Qué dinero tiene la próxima administración para cobrar? Explicó que por transferencias a cobrar en 2024 son US$ 900.000 y en banco US$ 2.000.000. Por tanto, para la nueva administración hay US$ 3.000.000 en caja y a cobrar. Entonces pasó de US$ 12.000.000 a US$ 3.000.000 para la próxima administración, por tanto bajaron US$ 9.000.000 de deuda. ¿Qué significa eso? Que son los mismos US$ 7.000.000 que le debe al banco. La situación que deja Ruglio, después de los ingresos históricos por transferencias en este período, es muy parecida al escenario que en diciembre 2020 recibió de Barrera. ¿Cuál fue la diferencia? Que Barrera decidió dejarle toda es plata a la nueva administración para que a medida que la recibiera pudiera trabajar con calma. Sin embargo, ahora se optó por mostrar o querer decir: ‘miren que bien que trabajamos’, cuando en realidad lo que ocurrió fue que adelantaron el cobro de futuras cuentas y dejan una caja muy flaca. Y la deuda neta es la misma”.

Consultado acerca de cómo preferiría recibir el club, como el que entregó Barrera en 2020 o como el que está dejando Ruglio en este 2023, respondió: “Prefiero recibir un club como en 2020, con algo más de deuda y con caja abultada a cobrar, para no preocuparme. Porque ahora cobraron por adelantado lo que iba a ingresar al club el próximo año y lo destinaron a inversiones y pagar deudas. Esa baja de deuda es real, se deben US$ 9.000.000 menos, pero tiene la contracara que acabo de explicar para la futura administración”.

Por esa razón, Lichtenstein advierte sobre los riesgos de “tomar la deuda como único indicador de éxito sin ver la película entera (que incluya una proyección del balance 2023) puede llevar a que el socio vea la realidad equivocada”.

“El club venía desde la anterior administración en un proceso de baja de deuda, y el salto hacia abajo que se da ahora es verdad, pero lo bajaron cobrando por adelantado el dinero de 2024, descontaron esa plata y pagaron ahora para entregar con menos deudas. Hay que mirar las dos cosas: esto es más complejo que mostrar toda la deuda”, advirtió.

¿Qué deja la gestión económica?

Consultado Lichtenstein sobre la gestión económica de Peñarol, explicó: “En la gestión anterior (Barrera) y la actual ha mejorado. Al que entre en la próxima administración no le va a sobrar nada, pero tampoco el club está quebrado, sino que estará frente a situaciones manejables, que se pueden administrar. Lo que creemos es que se puede ser más transparente. Y la realidad es que los ingresos futuros quedaron condicionados a hacer papeles dignos en la Copa Libertadores, que nos permite aumentar entre US$ 4.000.000 y US$ 6.000.000 por año, y que la fábrica no se apague, que sigan surgiendo Pellistri, Darwin, Facu y Canario para seguir vendiendo. Hoy la situación es razonable. Hubo buenas prácticas que siguieron aplicando en la actual administración. Eso no se puede negar. Pero si no logramos mejorar la actuación internacional y el rubro transferencias, a la larga vamos a tener un problema de caja. Por esa razón Edgardo (Novick) habla de fútbol, fútbol y más fútbol. Porque además de ser la razón de ser, te genera caja para hacer obras y deber menos para tener un club al día”.

El integrante del equipo de trabajo de Novick entiende que el club está viviendo “un proceso de profesionalización” y que en los últimos seis años mejoraron los números del club”.

El fútbol, fútbol y más fútbol de Novick

Para Lichtenstein, el foco que Novick pone en “fútbol, fútbol y más fútbol” es clave porque Conmebol reparte mucho dinero y la fábrica de formativas no puede parar.

“El área deportiva es el corazón del club, por la venta de jugadores e ingresos de Conmebol. Al tener un mercado chico en Uruguay es difícil generar grandes cifras en otros rubros, por más que mejores”, explicó.

De acuerdo a una encuesta de Metrocall Conctact Center que se difundió el 10 de octubre, Novick se posiciona como el candidato más firme en competirle la presidencia de Peñarol a Ruglio.

¿Quién dijo que Ruglio redujo el presupuesto?

Un tema que da vueltas en la mesa es si Ruglio redujo el presupuesto de Peñarol.

Al respecto, Lichtenstein explicó: “En todo este tiempo se repitió muchas veces que se achicó el presupuesto, pero el presupuesto es el mismo del último año de Barrera. Eso dicen los números. En los tres años de Barrera es real que se bajo, pero cada uno de los tres años de Ruglio fue iguales al último año de Barrera. Y con esto no estoy criticando, porque entiendo que apretar más el presupuesto hubiera afectado lo deportivo. Lo que existió fue una buena práctica, responsable, de cuidar el gasto, pero no es cierto que se bajó el presupuesto".

“Si el último día de mandato la gestión de Barrera, hubiera tomado la misma actitud y hubiera solicitado el adelanto de todas las cuentas a cobrar, habría entregado el club con la misma deuda neta que Ruglio ahora”.

Finalmente, concluyó: “El club no se puede refundar cada tres años. No todo lo que se hace ahora es brillante y lo de antes era malo”.